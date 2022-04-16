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Кабмин унормировал применение огнестрельного оружия гражданскими во время войны

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Украина, Суббота 16 апреля 2022 13:07
Кабмин унормировал применение огнестрельного оружия гражданскими во время войны Фото: Кабмин нормировал применение огнестрельного оружия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения. Решение принято 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Порядком унормирован вопрос предоставления гражданским лицам полномочий на применение огнестрельного оружия в период военного положения. Также установлен перечень правовых оснований и алгоритм для принятия гражданскими лицами решений и информирования о применение огнестрельного оружия во взаимодействии с военным командованием.

Постановление разработало Министерство обороны во исполнение статьи 2 закона "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", в которой указано: "Применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного согласно этого закона, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими во время выполнения ими задач по отпору вооруженной агрессии против Украины в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины".

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