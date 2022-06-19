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Сегодня - День медика: лучшие поздравления в стихах

Фото: День медика 19 июня (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине празднование Дня медработника закреплено Указом Президента Украины № 281/94 от 3 июня 1994. Согласно этому документу профессиональный праздник отмечают в третье воскресенье июня.

В 2022 году мы отмечаем его 19 июня. В этом году эта дата особенная, так как большинство медиков будут отмечать его на рабочем месте и на фронте, спасая раненых военных и гражданских. Спасибо вам за то, что вы делаете!

Читайте лучшие поздравления в стихах на День медика в материале Styler.

Лучшие поздравления в стихах

День медика праздник важный,
Об этом Вам скажет каждый.
Врачи, доктора, медсестры,
В работе отнюдь не просто.
Здоровыми будьте всегда,
Пусть Вас не коснется беда.

***

Всем медикам нашим желаем здоровья,
Спокойной работы, удачи в делах.
Смотрели на мир чтоб с теплом и любовью,
Чтоб время нашлось на полеты в мечтах.
Блестящих побед, достижений вам новых.

***

Пациентов Вам благодарных,
Премиальных Вам шикарных,
Заслуженных всегда похвал,
И знать, что Вы — профессионал!

***

Спасибо за дежурства по ночам,
За помощь и протянутую руку
Всем вам, кто носит звание врача,
Тем, кто прошел нелегкую науку.
Пусть вас судьба не обделит добром
За то, что вызвались служить врачом!

***

Лечить людей — профессия такая,
И нет ее почетней и важней,
И с праздником вас этим поздравляя
Мы вам желаем лишь погожих дней.
Жить с каждым днем пусть будет интересней,
И ваши пусть исполнятся мечты,
Когда не будет страха и болезней
А будет жизнь, улыбки и цветы!


С Днем медика вас поздравляю!
Пусть хватит вам воли и сил
Лечить пациента любого
Каким бы он сложным не был!
Пусть хватит надежды и веры,
Пусть хватит любви, теплоты,
На ноги поставить больного,
Уколы забыть и бинты!
Я знаю, что вы милосердны,
Сомнения нет — Гиппократ
С такими, как вы поработать
Был счастлив безумно и рад!

***



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