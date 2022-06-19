Сьогодні - День медика: найкращі привітання у віршах

Кращі привітання у віршах

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати зі святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

Давали клятву Гіппократа

І їй Ви будете вірні.

Медик – крутіший за сто солдатів!

Ви як повітря нам потрібні!

***

Сьогодні ми вшановувати будемо

Тих, хто звик допомагати людям!

Всіх медиків ми дуже поважаємо

І з Днем професійним вітаємо вашим!

І ночі, і дні на роботі.

І дуже ви всі втомлюєтеся.

Але в цей день відпочиньте!

І вал поздоровлень прийміть!

Ви майже завжди в роботі.

І, звичайно ж, втомлюєтеся.

Медицина – життя ваше.

Крім вас, хто так би зміг?

Вам говоримо компліменти,

Бажаємо вдячних пацієнтів,

Нехай в День медика у вас

Щастя поповниться запас.