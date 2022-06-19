Сьогодні - День медика: найкращі привітання у віршах

В Україні святкування Дня медпрацівника закріплено Указом Президента України № 281/94 від 3 червня 1994 року. Згідно з цим документом професійне свято відзначають у третю неділю червня.
У 2022 році ми відзначаємо його 19 червня. Цього року ця дата особлива, так як більшість медиків відзначатимуть його на робочому місці і на фронті, рятуючи поранених військових і цивільних. Спасибі вам за те, що ви робите!
Читайте найкращі привітання у віршах на День медика в матеріалі Styler.
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати зі святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
***
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
***
Ви на варті здоров'я стоїте
І всім травмам, хворобам і вірусам
Дружним хором ви "Ні!" говорите
З часів пірамід і папірусів.
І рішення ви приймаєте,
Ох, для нас вони життєво важливі!
Як боротися з хворобами знаєте
Капітани здоров'я дбайливі!
І нехай менше важких моментів
Знає ваша лікарська практика,
Нехай рятують легко пацієнтів
Стратегія, досвід і тактика.
***
Давали клятву Гіппократа
І їй Ви будете вірні.
Медик – крутіший за сто солдатів!
Ви як повітря нам потрібні!
***
Сьогодні ми вшановувати будемо
Тих, хто звик допомагати людям!
Всіх медиків ми дуже поважаємо
І з Днем професійним вітаємо вашим!
І ночі, і дні на роботі.
І дуже ви всі втомлюєтеся.
Але в цей день відпочиньте!
І вал поздоровлень прийміть!
Ви майже завжди в роботі.
І, звичайно ж, втомлюєтеся.
Медицина – життя ваше.
Крім вас, хто так би зміг?
Вам говоримо компліменти,
Бажаємо вдячних пацієнтів,
Нехай в День медика у вас
Щастя поповниться запас.
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