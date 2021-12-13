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Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

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Понедельник 13 декабря 2021 07:00
Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС Фото: Андрея 13 декабря (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

13 декабря 2021 года в православном календаре особенный день - праздник в честь апостола Андрея Первозванного. Поздравить с особенным днем можно всех родных и близких, а также знакомых мужчин по имени Андрей.

Смотрите ниже в нашем материале Styler, как поздравить с праздником Андрея своих знакомых и родных.

Порадуйте близких красивыми стихами и яркими открытками

В день Андрея Первозванного
Вам успеха долгожданного,
Чтоб сбывалось всё желанное,
И достатка постоянного!

Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

Пусть принесет Святой Андрей
Здоровье, силы и терпение,
Чтоб все мечты сбылись скорей,
Надежды, планы и стремления!

Желаю верить и любить,
Шагать вперед своим путем
И всем вокруг добро дарить,
И наслаждаться каждым днем!

Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

Пусть принесет Святой Андрей
Удачу, мир, добро, достаток,
Пускай всегда в жизни твоей
Царят гармония, порядок!

Желаю искренней любви,
Здоровья крепкого, стального!
Мечты сбываются твои
Пускай легко снова и снова!

Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

День Ангела настал!
Тебя хочу поздравить,
И пару теплых слов
Позволь тебе оставить!
Пусть тебя сопровождает
Бесстрашие и вера,
Грех тобой не обладает,
Целый мир пусть да узнает
О имени могучего Андрея!

Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

Хочу поздравить с Днем Андрея!
И пожелать спешу скорей
Здоровья крепкого, идею,
Чтоб никогда Ты не старел.

Чтоб мира, счастья полон дом,
Улыбок, денег миллион.
И чашу полную любви,
Тепла, добра и красоты.

Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

Теплые слова и красивые картинки помогут поздравить близких с праздником

Пусть святой праздник, День Андрея Первозванного, истинной силой духа, благородством и мудростью наполнит ваши сердца. Пусть яркий свет его озаряет души, дарует тихую радость и всегда хранит вашу веру.

***

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества.

***

В светлый праздник апостола Андрея Первозванного сердечно поздравляем всех! Дай вам Бог здоровья, сил и терпения, крепости духа! Желаем мудрости в поступках и пусть ваши молитвы будут услышаны!

***

Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы - исполнены. Благословения вам и процветания!

Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМССегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМССегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

Фото: pixabay.com

Ранее мы писали, что строго запрещено делать в день Андрея Первозванного, 13 декабря.

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