Сегодня - день Андрея Первозванного: поздравьте близких с большим праздником красивыми открытками и СМС

13 декабря 2021 года в православном календаре особенный день - праздник в честь апостола Андрея Первозванного. Поздравить с особенным днем можно всех родных и близких, а также знакомых мужчин по имени Андрей.

Смотрите ниже в нашем материале Styler , как поздравить с праздником Андрея своих знакомых и родных.

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В день Андрея Первозванного

Вам успеха долгожданного,

Чтоб сбывалось всё желанное,

И достатка постоянного!

Пусть принесет Святой Андрей

Здоровье, силы и терпение,

Чтоб все мечты сбылись скорей,

Надежды, планы и стремления!



Желаю верить и любить,

Шагать вперед своим путем

И всем вокруг добро дарить,

И наслаждаться каждым днем!

Пусть принесет Святой Андрей

Удачу, мир, добро, достаток,

Пускай всегда в жизни твоей

Царят гармония, порядок!



Желаю искренней любви,

Здоровья крепкого, стального!

Мечты сбываются твои

Пускай легко снова и снова!

День Ангела настал!

Тебя хочу поздравить,

И пару теплых слов

Позволь тебе оставить!

Пусть тебя сопровождает

Бесстрашие и вера,

Грех тобой не обладает,

Целый мир пусть да узнает

О имени могучего Андрея!

Хочу поздравить с Днем Андрея!

И пожелать спешу скорей

Здоровья крепкого, идею,

Чтоб никогда Ты не старел.



Чтоб мира, счастья полон дом,

Улыбок, денег миллион.

И чашу полную любви,

Тепла, добра и красоты.

Теплые слова и красивые картинки помогут поздравить близких с праздником

Пусть святой праздник, День Андрея Первозванного, истинной силой духа, благородством и мудростью наполнит ваши сердца. Пусть яркий свет его озаряет души, дарует тихую радость и всегда хранит вашу веру.

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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества.

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В светлый праздник апостола Андрея Первозванного сердечно поздравляем всех! Дай вам Бог здоровья, сил и терпения, крепости духа! Желаем мудрости в поступках и пусть ваши молитвы будут услышаны!

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Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы - исполнены. Благословения вам и процветания!

Фото: pixabay.com