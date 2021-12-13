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Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС

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Понеділок 13 грудня 2021 07:00
Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС Фото: Андрія 13 грудня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

13 грудня 2021 року в православному календарі особливий день - свято на честь апостола Андрія Первозванного. Привітати з особливим днем можна всіх рідних і близьких, а також знайомих чоловіків на ім'я Андрій.

Дивіться нижче в нашому матеріалі Styler, Як привітати зі святом Андрія своїх знайомих і рідних.

Порадуйте близьких красивими віршами і яскравими листівками

Хай доленька світлою буде
Від твоїх думок та дій,
Нехай кожен день цінують люди
Тебе й вчинки твої, Андрій.

Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС

Нехай ангелок вночі
Запалить Андрію три свічі…
Першу свічку - за любов:
Подаруй її близьким знов.
Другу свічку - за доброту,
щирість та прямоту…
Ну, а третя - оберіг
Від усяких лих.

Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.

Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС

Повсякчас радуй ближніх,
А тих, хто поруч - розумій.
Нехай ангел в шатах білосніжних
Щодня береже тебе, Андрій!

Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!

Теплі слова і красиві картинки допоможуть привітати близьких зі святом

Нехай це свято, День Андрія Первозванного, істинною силою духу, благородством і мудрістю наповнить ваші серця. Нехай яскраве світло його осяває душі, дарує тиху радість і завжди зберігає вашу віру.

***

Вітаю з Днем Андрія Первозванного і від душі бажаю міцних сил, мудрості, завзятості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності.

***

У світле свято апостола Андрія Первозванного сердечно вітаємо всіх! Дай вам Бог здоров'я, сил і терпіння, міцності духу! Бажаємо мудрості у вчинках і нехай ваші молитви будуть почуті!

***

Бажаю світлої радості, взаємної любові, міцної віри і невмираючої надії в світле свято, День Андрія Первозванного. Нехай всі молитви будуть почуті, а прохання - виконані. Благословення вам і процвітання!

Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС

Сьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМССьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМССьогодні - день Андрія Первозванного: привітайте близьких з великим святом красивими листівками і СМС

Фото: pixabay.com

Раніше ми писали, що суворо заборонено робити в день Андрія Первозванного, 13 грудня.

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День Андрія: що суворо заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети
День Андрія: що суворо заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети