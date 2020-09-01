Сегодня 200 тыс. учеников перешли на обучение на украинском языке

В День знаний, который отмечают 1 сентября, около 200 тыс. школьников 5-11 классов перешли на обучение на украинском языке.

Так, с сегодняшнего дня во всех русскоязычных школах в Украине основным языком преподавания предметов является государственный. То есть, около 80% предметов будут на украинском языке.

При этом, у школьников будет возможность изучать родной язык. Например, русский можно будет в дальнейшем осваивать на факультативах и внешкольном обучении. Предметы в начальной школе (1-4 классы) детям будут преподавать на их родном языке.

Школы, где учатся дети, которые говорят на языках стран Европейского Союза, будут учиться на родных языках еще три года - они перейдут на украинский с сентября 2023-го.

Заметим, что закон "Об образовании", который предусматривает переход средних школ на украинский, был принят еще в 2017 году. Согласно ему, при обучении в стране будут применяться три модели использования украинского языка:

для коренных народов Украины, которые не проживают в своей языковой среде и не имеют государства, которое защищает и развивает их язык (речь идет в первую очередь о крымских татарах) предусмотрено обучение на родном языке с первого по 11 (12) класс наряду с изучением украинского

для школ с обучением на языке национальных меньшинств, чей язык принадлежит к языкам Европейского Союза, предусмотрено обучение на родном языке в начальной школе; в пятом классе не менее 20% обучения должно идти на украинском с постепенным увеличением объема преподавания на украинском до 40% к девятого класса; в старшей школе не менее 60% обучения должно идти на государственном языке;

для других национальных общин Украины, язык которых принадлежит к одной языковой семье с украинским, или проживающих преимущественно в среде своего языка (русского), обучение в начальной школе будет осуществляться на языке нацменьшинства с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% обучение должно идти на украинском

Напомним, что летом этого года нардеп Максим Бужанский написал законопроект, который предлагал отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который требует перевода обучения школьников 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык. Но он даже не был вынесен на голосование в Раде.