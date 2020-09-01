Сегодня 200 тыс. учеников перешли на обучение на украинском языке

С 1 сентября в Украине ученики будут обучаться на государственном языке
В День знаний, который отмечают 1 сентября, около 200 тыс. школьников 5-11 классов перешли на обучение на украинском языке.
Так, с сегодняшнего дня во всех русскоязычных школах в Украине основным языком преподавания предметов является государственный. То есть, около 80% предметов будут на украинском языке.
При этом, у школьников будет возможность изучать родной язык. Например, русский можно будет в дальнейшем осваивать на факультативах и внешкольном обучении. Предметы в начальной школе (1-4 классы) детям будут преподавать на их родном языке.
Школы, где учатся дети, которые говорят на языках стран Европейского Союза, будут учиться на родных языках еще три года - они перейдут на украинский с сентября 2023-го.
Заметим, что закон "Об образовании", который предусматривает переход средних школ на украинский, был принят еще в 2017 году. Согласно ему, при обучении в стране будут применяться три модели использования украинского языка:
Напомним, что летом этого года нардеп Максим Бужанский написал законопроект, который предлагал отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который требует перевода обучения школьников 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык. Но он даже не был вынесен на голосование в Раде.