Сьогодні 200 тис. учнів перейшли на навчання українською мовою

У День знань, який відзначають 1 вересня, близько 200 тис. учнів 5-11 класів перейшли на навчання українською мовою.

Так, відсьогодні у всіх російськомовних школах в Україні основною мовою викладання предметів є державна. Тобто, близько 80% предметів будуть українською мовою.

При цьому, у школярів буде можливість вивчати рідну мову. Наприклад, російську можна буде надалі освоювати на факультативах і позашкільному навчанні. Предмети в початковій школі (1-4 класи) дітям викладатимуть їхньою рідною мовою.

Школи ж, де навчаються діти, які говорять мовами країн Європейського Союзу, будуть вчитися на рідних мовах ще три роки - вони перейдуть на українську з вересня 2023-го.

Зауважимо, що закон "Про освіту", який передбачає перехід середніх шкіл на українську, було ухвалено ще у 2017 році. Згідно нього, при навчанні в країні будуть застосовуватися три моделі використання української мови:

для корінних народів України, які не проживають у своєму мовному середовищі й не мають держави, яка захищає і розвиває їхню мову (йдеться в першу чергу про кримських татар) передбачено навчання рідною мовою з першого по 11 (12) клас поряд з вивченням української

для шкіл з навчанням мовою національних меншин, чия мова належить до мов Європейського союзу, передбачено навчання рідною мовою в початковій школі; в п'ятому класі не менше 20% навчання повинно йти українською з поступовим збільшенням обсягу викладання українською до 40% до дев'ятого класу; в старшій школі не менше 60% навчання повинно йти державною мовою;

для інших національних громад України, мова яких належить до однієї мовної сім'ї з українською, або які проживають переважно в середовищі своєї мови (російської), навчання у початковій школі буде здійснюватися мовою нацменшини з вивченням української, а з п'ятого класу не менше 80% навчання повинно йти українською.

Нагадаємо, що влітку цього року нардеп Максим Бужанський написав законопроєкт, який пропонував скасувати частину закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що вимагає переведення навчання учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову. Але він навіть не був винесений на голосування в Раді.