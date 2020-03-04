Седокова призналась в надругательстве над собой: певице было всего 12 лет

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Анна Седокова призналась в пережитом в детстве кошмаре

Анна Седокова решила откровенно рассказать о насилии, которое произошло с ней 25 лет назад, когда певице было всего 12 лет. Об этом экс-ВИА Гра написала на своей странице в Instagram.

На такие слова звезду вдохновила исповедь певицы Назимы Жанибековой, что столкнулась с харрасментом, насилием и проявлением силы со стороны мужчин.

Седокова пишет, что знает, как это пережить такое и молчать, потому что стыдно услышать обвинения в свой адрес.

"Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это.

Превышение власти, неуважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас. Для того чтоб рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет", - призналась 37-летняя певица.

О том, что конкретно произошло с ней в 12-летнем возрасте, певица умолчала.

Анна Седокова призвала всех женщин, девушек и девочек перестать унижаться перед мужчинами и начать уважать себя.

"Мы должны прекратить подтанцовывать под песни "Я вы**у тебя су**а , в этом клубе одни шл**и", - пишет певица.

Кроме того звезда довольно жестко "прошлась" по популярном реалити-шоу "Холостяк", назвав это унижением женщин. Седокова призвала девушек отказаться от участия в подобных проектах, "стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком".

Седокова рассказала о насилии в детстве (instagram.com/annasedokova)

Ранее мы писали, что бразильская модель призналась, что ее изнасиловал известный футболист, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар.