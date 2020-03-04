Сєдокова зізналася в нарузі над собою: співачці було всього 12 років

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Анна Сєдокова зізналася в пережитому в дитинстві кошмарі

Анна Седокова вирішила відверто розповісти про насильство, яке сталося 25 років тому, коли співачці було всього 12 років. Про це екс-ВІА Гра написала на своїй сторінці в Instagram.

На такі слова зірку надихнула сповідь співачки Назіми Жанібекової, що зіткнулася з харрасментом, насильством і проявом сили з боку чоловіків.

Сєдокова пише, що знає, як це пережити таке і мовчати, тому що соромно почути звинувачення на свою адресу.

"Я хочу цим постом встати на захист всіх дівчаток, які знають, як це, коли до тебе домагається п'яний і різкий або просто дорослий. Я знаю, як це.

Перевищення влади, неповажне ставлення, все це ми терпимо, тому що боїмося каменів, які полетять у нас. Для того, щоб розповісти про те, що сталося, мені знадобилося 25 років", - зізналася 37-річна співачка.

Про те, що конкретно сталося з нею в 12-річному віці, співачка змовчала.

Анна Сєдокова закликала всіх жінок, дівчат і дівчаток перестати принижуватися перед чоловіками і почати поважати себе.

"Ми повинні припинити підтанцьовувати під пісні "Я ви**у тебе су**а , у цьому клубі одні шл**и", - пише співачка.

Крім того зірка досить жорстко "пройшлася" по популярному реаліті-шоу "Холостяк", назвавши це приниженням жінок. Сєдокова закликала дівчат відмовитися від участі в подібних проектах, "стоячи у черзі з 20 тьолочок за квіточкою і мужиком".

Сєдокова розповіла про насильство в дитинстві (instagram.com/annasedokova)

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