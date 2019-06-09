Неймар сфотографировал меня и изнасиловал: признание бразильской модели

Неймар попал в секс-скандал (фото: instagram.com/neymarjr)

Известного бразильского футболиста Неймара обвиняют в изнасиловании

Неймар попал в секс-скандал. Бразильский спортсмен, который является самым дорогим футболистом мира, обвиняется в изнасиловании. Бразильская модель Нажила Триндади написала на него заявление в полицию.

Сегодня, 9 июня, в сеть попал текст переписки модели со своим адвокатом в WhatsApp.

Девушка написала, что нападающий ПСЖ ударил ее и потом сфотографировал ее зад, чтобы похвастаться перед своими друзьями. Она сказала, что футболист избил ее, а потом изнасиловал.

Модель Нажила Триндади (фото: скриншот с видео)

При этом, по словам модели, Неймар находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", - написала бразильская модель.

Стоит отметить, что адвокат модели Хосе Эдгар Буэно отказался от этого дела. В пятницу в Рио-де-Жанейро Неймар дал показания по обвинению в изнасиловании.

Видео: YouTube/SBT Jornalismo

Напомним, что главный тренер сборной Бразилии лишил Неймара капитанской повязки. По данным СМИ, это связано с тем, что в финале Кубка Франции Неймар ударил болельщика. Капитаном сборной Бразилии назначен Дани Алвес.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

Неймар побил болельщика в финале Кубка Франции (видео: twitter.com)

Ранее сообщалось о том, что "Барселона" провела переговоры о возвращении Неймара, который перешел в ПСЖ летом 2017 года за рекордную сумму в истории футбола - 222 миллиона евро.