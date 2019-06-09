ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неймар сфотографировал меня и изнасиловал: признание бразильской модели

STYLERЖизнь    09.06.2019 - 19:52
Неймар сфотографировал меня и изнасиловал: признание бразильской модели
Неймар попал в секс-скандал (фото: instagram.com/neymarjr)

Известного бразильского футболиста Неймара обвиняют в изнасиловании

Неймар попал в секс-скандал. Бразильский спортсмен, который является самым дорогим футболистом мира, обвиняется в изнасиловании. Бразильская модель Нажила Триндади написала на него заявление в полицию.

Сегодня, 9 июня, в сеть попал текст переписки модели со своим адвокатом в WhatsApp.

Девушка написала, что нападающий ПСЖ ударил ее и потом сфотографировал ее зад, чтобы похвастаться перед своими друзьями. Она сказала, что футболист избил ее, а потом изнасиловал.

Неймар сфотографировал меня и изнасиловал: признание бразильской модели

Модель Нажила Триндади  (фото: скриншот с видео)

При этом, по словам модели, Неймар находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", - написала бразильская модель.

Стоит отметить, что адвокат модели Хосе Эдгар Буэно отказался от этого дела. В пятницу в Рио-де-Жанейро Неймар дал показания по обвинению в изнасиловании.

Видео: YouTube/SBT Jornalismo

Напомним, что главный тренер сборной Бразилии лишил Неймара капитанской повязки. По данным СМИ, это связано с тем, что в финале Кубка Франции Неймар ударил болельщика. Капитаном сборной Бразилии назначен Дани Алвес.

Неймар побил болельщика в финале Кубка Франции (видео: twitter.com)

Ранее сообщалось о том, что "Барселона" провела переговоры о возвращении Неймара, который перешел в ПСЖ летом 2017 года за рекордную сумму в истории футбола - 222 миллиона евро.

Издевался полтора часа: в Киеве возле метро изнасиловали девушку Оставили без нижнего белья: в Киеве насиловали и душили беременную девушку
Новости Украины Неймаризнасилование
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь