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Навіть їстівні можуть бути небезпечними: як не отруїтися грибами

STYLERЖиття    31.10.2019 - 16:14
Навіть їстівні можуть бути небезпечними: як не отруїтися грибами
Отруєння грибами - симптоми та перша допомога (фото: pixabay.com)

Як не отруїтися грибами та надати допомогу до прибуття медиків - в матеріалі Styler

В Україні ростуть сотні видів грибів, 500 з них є їстівними, а деякі з отруйних вміло маскуються під "хороші" гриби. Наприклад, опеньок несправжній чи печериця отруйна.

У МОЗ нагадали про деякі правила, які допоможуть уникнути небезпечного отруєння, а також розповіли про перші симптоми. При цьому проблеми з травленням можуть виникнути навіть після вживання "хороших" грибів.

Як не отруїтися грибами:

  • готувати зібрані гриби треба не пізніше дня після їх збору,
  • занадто молоді або занадто старі гриби краще не збирати - їх легко сплутати з отруйними,
  • не купувати гриби на стихійних ринках,
  • категорично не можна куштувати сирі гриби,
  • не можна збирати гриби вздовж трас або виробництва.

Крім того, від грибів краще відмовитися вагітним, дітям до 12 років, а також літнім людям.

Навіть їстівні можуть бути небезпечними: як не отруїтися грибами

Отруєння грибами - симптоми та перша допомога (фото: pixabay.com)

Перші симптоми отруєння можуть з'явитися вже через півгодини, а іноді ознаки виникають через кілька днів після вживання в їжу грибів.

У МОЗ нагадали, що при появі симптомів отруєння слід негайно викликати швидку.

Симптоми отруєння грибами:

  • нудота, блювання, різкий біль у животі, діарея;
  • запаморочення;
  • підвищена температура тіла;
  • зниження пульсу;
  • відчуття задухи;
  • виникнення судом;
  • почуття холодних рук і ніг через відтік крові від кінцівок;
  • галюцинації та марення.

Медики рекомендують до того, як приїхала швидка, прийняти перші заходи: промити шлунок великою кількістю води, випити препарати, які поглинають токсини (адсорбенти), менше рухатися.

Ні в якому разі не можна: пити алкоголь або молочні продукти, оскільки вони прискорять всмоктування токсинів.

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