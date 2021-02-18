Седьмая годовщина расстрела Майдана: как в Киеве почтили память Героев Небесной сотни (фото)

В Киеве 18 февраля в седьмую годовщину расстрела участников Революции Достоинства состоялось шествие памяти и панихида по Героям Небесной сотни. В мероприятиях в центре столицы приняли участие сотни активистов и простых граждан.

Как украинцы чествовали память погибших майдановцев в Киеве, показал корреспондент "РБК-Украина" в фоторепортаже.

Перед началом Шествия провели панихиду в Михайловском соборе, который зимой 2013-2014 годов стал не только прибежищем митингующих, но и превратился в полевой госпиталь.

В Киеве провели панихиду по Героям Небесной сотни 18 февраля в Михайловском соборе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Шествие памяти в честь Небесной Сотни и борцов за независимость Украины проходило по маршруту Михайловская площадь - улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Крепостной переулок - Институтская, и завершилось у Аллеи Героев Небесной Сотни.

В Киеве почтили память Героев Небесной сотни 18 февраля (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевляне и гости столицы возложили цветы и зажгли лампадки у фотографий активистов, которые погибли от пуль силовиков тогдашнего президента Виктора Януковича семь лет назад.

Чествование Героев Небесной сотни в Киеве 18 февраля (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Помимо украинской национальной символики в руках у участников шествия можно было увидеть также и белорусскую - в честь одной из первых жертв событий на Майдане Михаила Жизневского, активиста Евромайдана из Беларуси, которому посмертно присвоили звание Героя Украины.

В Киеве состоялось шествие памяти и панихида по Героям Небесной сотни (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Люди держали плакат с надписью: "Помни, я погиб за Украину! Слава Украине! Живе Беларусь!". Возле фотографии Жизневского, украшенной флагами, женщины оставляли букеты цветов.

Чествование памяти Героев Небесной сотни в Киеве 18 февраля (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В связи с мероприятиями в центре Киева было перекрыто движение транспорта. Полицейские следили за порядком. Сообщений об эксцессах и инцидентах во время Шествия 18 февраля в полицию не поступало.

После акции участники шествия пришли под здание Администрации президента и устроили митинг с требованием разблокировать судебные заседания по делам Майдана, которые не рассматривают уже более года. Также активисты зажгли файеры.

Участники шествия памяти Небесной сотни митингуют под АП (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодняшние мероприятия, которые уже стали традиционными 18-21 февраля - в годовщины завершающего этапа Революции достоинства и самых кровавых дат Евромайдана - организовали родные Героев Небесной Сотни, майдановцы, в сотрудничестве с другими организациями.

В Киеве почтили память Героев Небесной сотни 18 февраля (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Что произошло 18 февраля на Майдане?

Именно в этот день в 2014 году начались самые трагические события Революции Достоинства, когда в центре Киева в результате противостояний с силовиками погибли 23 активиста, еще сотни протестующих получили ранения разной степени тяжести.

Решающий этап противостояния начался в день, когда Верховная Рада должна была принять изменения в Конституцию для ограничения президентских полномочий Виктора Януковича (вернуть Конституцию 2004-го года).

Утром 18 февраля около 6 тысяч майдановцев двинулись "Мирным наступлением" по улице Институтской к зданию парламента. Сотрудники "Беркута" заблокировали правительственный квартал, но активистам удалось прорвать оцепление.

Стычки произошли также в Мариинском парке. В этот день СБУ объявило о начале антитеррористической операции.

Вечером 18-го "беркутовцы" начали штурм Майдана с бронетехникой, светошумовыми гранатами, помповыми ружьями. Ближе к ночи начался пожар в Доме профсоюзов.

Через два дня, 20 февраля, произошел самый массовый расстрел майдановцев - протестующих в центре Киева обстреливали снайперы. Во время противостояния на улице Институтской “беркутовцы” открыли огонь по безоружным активистам - героям Небесной сотни.

Янукович был отстранен с должности главы государства и 22 февраля покинул Украину, перебравшись в РФ.