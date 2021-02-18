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Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 21:10
Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото) Вшанування Героїв Небесної сотні в Києві 18 лютого (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві 18 лютого в сьому річницю розстрілу учасників Революції Гідності відбулася хода пам'яті та панахида за Героями Небесної сотні. У заходах в центрі столиці взяли участь сотні активістів та простих громадян.

Як українці вшановували пам'ять загиблих майданівців у Києві, показав кореспондент "РБК-Україна" у фоторепортажі.

Перед початком Ходи провели панахиду в Михайлівському соборі, який взимку 2013-2014 років став не тільки притулком мітингувальників, але і перетворився на польовий госпіталь.

Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

У Києві провели панахиду за Героями Небесної сотні 18 лютого в Михайлівському соборі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Хода пам'яті на честь Небесної Сотні та борців за незалежність України проходила за маршрутом Михайлівська площа - вулиця Трьохсвятительська - Європейська площа - вулиця Грушевського - Кріпосний провулок - Інститутська, і завершилася біля Алеї Героїв Небесної Сотні.

Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні 18 лютого (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Кияни та гості столиці поклали квіти та запалили лампадки біля фотографій активістів, які загинули від куль силовиків тодішнього президента Віктора Януковича сім років тому.

Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

Вшанування Героїв Небесної сотні в Києві 18 лютого (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім української національної символіки в руках в учасників ходи можна було побачити також і білоруську - на честь однієї з перших жертв подій на Майдані Михайла Жизневського, активіста Євромайдану з Білорусі, якому посмертно було присвоєно звання Героя України.

Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

У Києві відбулася хода пам'яті та панахида по Героям Небесної сотні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Люди тримали плакат з написом: "Пам'ятай, я загинув за Україну! Слава Україні! Живе Білорусь!". Біля фотографії Жизневського, прикрашеної прапорами, жінки залишали букети квітів.

Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

Вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні в Києві 18 лютого (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У зв'язку з заходами в центрі Києва було перекрито рух транспорту. Поліцейські стежили за порядком. Повідомлення про ексцеси та інциденти під час Ходи 18 лютого до поліції не надходили.

Після акції учасники ходи прийшли під будівлю Адміністрації президента і влаштували мітинг з вимогою розблокувати судові засідання у справах Майдану, які не розглядають уже понад рік. Також активісти запалили файери.

Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

Учасники ходи пам'яті Небесної сотні мітингують під АП (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогоднішні заходи, які вже стали традиційними 18-21 лютого - у річниці завершального етапу Революції гідності та найкривавіших дат Євромайдану - організували рідні Героїв Небесної Сотні, майданівці, у співпраці з іншими організаціями.

Сьома річниця розстрілу Майдану: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні 18 лютого (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Що сталося 18 лютого на Майдані?

Саме в цей день у 2014 році почалися найтрагічніші події Революції Гідності, коли в центрі Києва в результаті протистоянь з силовиками загинули 23 активісти, ще сотні протестувальників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вирішальний етап протистояння розпочався в день, коли Верховна Рада повинна була ухвалити зміни до Конституції для обмеження президентських повноважень Віктора Януковича (повернути Конституцію 2004-го року).

Вранці 18 лютого близько 6 тисяч майданівців рушили "Мирним наступом" по вулиці Інститутській до будівлі парламенту. Співробітники "Беркута" заблокували урядовий квартал, але активістам вдалося прорвати оточення.

Сутички сталися також у Маріїнському парку. В цей день СБУ оголосило про початок антитерористичної операції.

Ввечері 18-го "беркутівці" почали штурм Майдану з бронетехнікою, світлошумовими гранатами, помповими рушницями. Ближче до ночі сталася пожежа у Будинку профспілок.

Через два дні, 20 лютого, був наймасовіший розстріл майданівців - протестувальників у центрі Києва обстрілювали снайпери. Під час протистояння на вулиці Інститутській "беркутівці" відкрили вогонь по беззбройних активістах - героях Небесної сотні.

Янукович був усунений з посади голови держави і 22 лютого покинув Україну, перебравшись до РФ.

Нагадаємо, що нещодавно в Мінкульті відреагували на скандал через плани відкрити покерний клуб в київському Доні профспілок.

Раніше повідомлялося, що український стендапер поглумився над пам'яттю Небесної сотні, викликавши гнів в мережі.

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