Украинский стендапер поглумился над памятью Небесной сотни: травит шутку не первый раз (видео)

Известный украинский комик и стендапер Владислав Болотников жестко поглумился над памятью Небесной сотни. На своем выступлении во Львове рассказал неоднозначный анекдот о бывшем президенте Викторе Януковиче, который хотел "разменять Небесную Сотню".
Об этом сообщили на странице на Facebook общество будущего Львов.
"Ситуация следующая. Львовский стендапер (стендап - жанр юмористических выступлений) решил надругаться над Небесной Сотней своей дебильной бестолковой шуткой (на видео). Зовут шутника - Болотников Владислав. Более того, очевидцы утверждают, что эту "шутку" он травит уже не в первый раз на своих выступлениях в львовских клубах", - сказано в сообщении.
В сентябре 2020 года комик был задержан в проезде Кривая Липа активистами будучи в футболке с надписью "СССР" и серпом и молотом
Видео выступления можно посмотреть тут.
В комментариях украинцы прокомментировали так называемую шутку артиста.
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