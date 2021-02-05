Украинский стендапер поглумился над памятью Небесной сотни: травит шутку не первый раз (видео)

Люди почитают память героев Небесной сотни (фото: РБК-Украина)

Известный украинский комик и стендапер Владислав Болотников жестко поглумился над памятью Небесной сотни. На своем выступлении во Львове рассказал неоднозначный анекдот о бывшем президенте Викторе Януковиче, который хотел "разменять Небесную Сотню".

Об этом сообщили на странице на Facebook общество будущего Львов.

"Ситуация следующая. Львовский стендапер (стендап - жанр юмористических выступлений) решил надругаться над Небесной Сотней своей дебильной бестолковой шуткой (на видео). Зовут шутника - Болотников Владислав. Более того, очевидцы утверждают, что эту "шутку" он травит уже не в первый раз на своих выступлениях в львовских клубах", - сказано в сообщении.

В сентябре 2020 года комик был задержан в проезде Кривая Липа активистами будучи в футболке с надписью "СССР" и серпом и молотом

Видео выступления можно посмотреть тут.

В комментариях украинцы прокомментировали так называемую шутку артиста.

Син дурного тата!

Хіба можна було очікувати іншого від людини, яка в центрі Львова розгулювала в футболці з написом ''ссср''?

Повний дибілізм і слухачі такі самі. Витурити до Януковича хай там складає вірші про нього.

Написали стендапер. А тут олігофрен. Та пролікували хлопа галопередолом. Публіку знайшли таку саму. Уявіть їх десь на площі. Не можете? І я не можу.

В якому клубі дозволили це??

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