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Украинский стендапер поглумился над памятью Небесной сотни: травит шутку не первый раз (видео)

Пятница 05 февраля 2021 08:23
Украинский стендапер поглумился над памятью Небесной сотни: травит шутку не первый раз (видео)
Люди почитают память героев Небесной сотни (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Известный украинский комик и стендапер Владислав Болотников жестко поглумился над памятью Небесной сотни. На своем выступлении во Львове рассказал неоднозначный анекдот о бывшем президенте Викторе Януковиче, который хотел "разменять Небесную Сотню".

Об этом сообщили на странице на Facebook общество будущего Львов.

"Ситуация следующая. Львовский стендапер (стендап - жанр юмористических выступлений) решил надругаться над Небесной Сотней своей дебильной бестолковой шуткой (на видео). Зовут шутника - Болотников Владислав. Более того, очевидцы утверждают, что эту "шутку" он травит уже не в первый раз на своих выступлениях в львовских клубах", - сказано в сообщении.

В сентябре 2020 года комик был задержан в проезде Кривая Липа активистами будучи в футболке с надписью "СССР" и серпом и молотом

Видео выступления можно посмотреть тут.

В комментариях украинцы прокомментировали так называемую шутку артиста.

  • Син дурного тата!
  • Хіба можна було очікувати іншого від людини, яка в центрі Львова розгулювала в футболці з написом ''ссср''?
  • Повний дибілізм і слухачі такі самі. Витурити до Януковича хай там складає вірші про нього.
  • Написали стендапер. А тут олігофрен. Та пролікували хлопа галопередолом. Публіку знайшли таку саму. Уявіть їх десь на площі. Не можете? І я не можу.
  • В якому клубі дозволили це??

Как мы ранее писали, пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за закрытия каналов Медведчука.

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Новости Украины Жизнь Небесная сотня

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