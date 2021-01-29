Казино в Доме профсоюзов: в Минкульте отреагировали на скандал

В Доме профсоюзов открывают покерный клуб (коллаж РБК-Украина)

В киевском Доме профсоюзов открывают покерный клуб, хотя в административном здании во время Революции Достоинства размещался штаб протестующих и здесь при пожаре погибли люди. Информация о планах арендодателей вызвала резонанс в обществе, и в министерстве культуры и информационной политики уже отреагировали на скандал.

Глава Минкульта Александр Ткаченко признался в своем Telegram, что был шокирован новостью, а ведомство уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины относительно ситуации.

Отметим, что согласно расследованию журналистов, в подвале здания готовится к открытию незаконное казино площадью 1 тысяча квадратных метров, замаскированное под спортивный покерный клуб. К слову, предыдущие попытки открыть в Доме профсоюзов заведения общественного питания из-за возмущения украинцев потерпели фиаско. Сейчас же, по словам представителя Федерации профсоюзов, "изменилась политическая ситуация"...

"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследство почтено достойно", - пишет Ткаченко.

Министр убежден, что для "спортивного покера" в киевском Доме профсоюзов - не место.

Также он проинформировал, что министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации.

"В случае, если факт будет доказан - МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений", - подчеркивает Ткаченко.

Ранее сообщалось, что директор музея Революции достоинства объяснил, с чем связаны проблемы со строительством.