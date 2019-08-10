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Мне бы тоже было неприятно: Меган Маркл заставляет принца Гарри ревновать

STYLERПерсоны    10.08.2019 - 08:59
Мне бы тоже было неприятно: Меган Маркл заставляет принца Гарри ревновать
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Ревность принца Гарри вынудила Меган Маркл забросить карьеру актрисы

Меган Маркл, которая ранее снималась в "Форс-мажорах", была вынуждена навсегда забыть о карьере актрисы после того, как познакомилась с Гарри. Звезда фильма "Телохранитель" Кевин Костнер подробно рассказал, с чем было связано подобное ограничение.

Меган Маркл наверняка хотела бы продолжить карьеру актрисы после знакомства с принцем Гарри, однако герцогу данная затея не пришлась по душе. Поэтому перед свадьбой Маркл объявила об уходе из проекта и приняла на себя королевские обязанности.

Мне бы тоже было неприятно: Меган Маркл заставляет принца Гарри ревноватьМеган Маркл (Getty Images)

Связано подобное ограничение было с тем, что принц Гарри не хотел терпеть экранных поцелуев своей супруги. Звезда Кевин Костнер подтвердил подобные предположения общественности в одном из интервью.

"Я поддерживаю Гарри, он классный парень. Мне бы тоже было неприятно видеть, как моя супруга целуется с другими мужчинами… Это было бы мне непонятно", - отметил обладатель двух "Оскаров".

Ранее мы публиковали фото, на котором видно, что принц Гарри заметно облысел после рождения сына.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.

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