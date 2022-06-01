Сделайте прикормку на карася своими руками: два способа для полного садка рыбы

Карась - один из самых популярных среди рыбаков видов рыбы. В основном его ловят на водоемах со стоячей водой - прудах, озерах, заливах и так далее. И хотя его выудить проще, чем ту же щуку, нужно знать определенные хитрости.
Как дома приготовить прикормку для карася - читайте ниже в нашем материале.
Эксперты говорят, что карась - рыба которая легко приучается к одному месту кормежки и конечно же это только на руку рыбаку.
Если нет другой рыбы, не нужно волноваться, что на прикормку придет другая рыба.
Смешайте панировочные сухари, кисломолочный йогурт и желательно землю из кротовин. Это земля, которую крот вынес на поверхность почвы, создавая свои подземные ходы - ее можно найти на полях, в лесу на полянах, на грунтовых дорогах (этот грунт очень чистый - без семян, корешков, червей, личинок и т. д.).
Кисломолочные продукты вызовут у карася непомерный аппетит, а земля из кротовин не дает ему сразу насытиться. Смесь такой приманки формируется в шары и забрасывается непосредственно на место ловли.
Но если на водоемах есть другая рыба, такая прикормка не подойдет, ведь она привлечет другую мелкую рыбу.
На обыкновенных озерах следует применять другие прикормки с использованием крупных зерновых (кукуруза, перловка, геркулес)
Для мелочи эта прикормка будет не по зубам, при этом на нее мы привадим более крупного карася.
Рецепт прикормки для таких условий:
Все это смешайте и сформируйте в своего рода шары для заброса в воду. Такую прикормку нужно увлажнять при формировании шаров. Это нужно, чтобы при забросе шар быстрее опускался на дно и не рассыпался на части.
Чтобы прикормка хорошо увлажнилась и как следует набухла, нужно порядка двух часов времени.
Перед началом ловли делают массовый закорм рыбы. Бросают порядка 7-8 шаров прикормки в место, где будете ловить рыбу. 5 шаров сделайте такими, чтобы они разбились при ударе об воду, а 3 шара - при ударе о дно водоема.
Следующий закорм можно будет делать не раньше чем через 5 часов.
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