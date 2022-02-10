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Как сделать суп сытным без мяса: эта восточная хитрость вам поможет

Автор: Людмила Жукова

Для того, чтобы сделать суп наваристым и вкусным, добавлять туда мясо совсем необязательно. Тем более, если его нет в доме - не беда.

В нашем материале читайте, как приготовить ароматное первое блюдо.

Рецепты восточной кухни предлагают великолепное решение - добавить в суп бобовые. Именно они придадут блюду густоту, сытность и наваристость.

Рецепт супа без мяса с бобовыми

Вам понадобятся такие ингредиенты

  • 2 стакана замоченного гороха
  • полстакана риса
  • 1 морковь
  • 1 головка репчатого лука и полголовки красного
  • 2 картофелины
  • масло
  • соль
  • сахар
  • специи и петрушка

Пошаговый рецепт приготовления

На сковородке растопите сливочное масло. Обжарьте на среднем огне горох и рис в течение 3 минут, при этом постоянно помешивая.

В другой глубокой сковородке или казане также растопите масло и обжарьте измельченный лук, туда же добавьте нарезанную кубиками картошку.

Налейте в сковородку 2 литра воды, туда засыпьте рис, горох, положите лавровый лист и специи. Варите на маленьком огне 15 минут.

Сытный суп без мяса готов. Приятного аппетита!

Читайте также, рецепт супер полезного супа с секретным ингредиентом.

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