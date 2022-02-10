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Як зробити суп ситним без м'яса: ця східна хитрість вам допоможе

Автор: Людмила Жукова

Для того, щоб зробити суп наваристим і смачним, додавати туди м'ясо зовсім необов'язково. Тим більше, якщо його немає вдома - не біда.

У нашому матеріалі читайте, як приготувати ароматну першу страву.

Рецепти східної кухні пропонують чудове рішення - додати в суп бобові. Саме вони додадуть страві густоту, ситність і наваристість.

Рецепт супу без м'яса з бобовими

Вам знадобляться такі інгредієнти

  • 2 склянки замоченого гороху
  • Півсклянки рису
  • 1 морква
  • 1 головка ріпчастої цибулі і півголовки червоної
  • 2 картоплини
  • масло
  • сіль
  • цукор
  • спеції і петрушка

Покроковий рецепт приготування

На сковорідці розтопіть вершкове масло. Обсмажте на середньому вогні горох і рис протягом 3 хвилин, при цьому постійно помішуючи.

В іншій глибокій сковорідці або казані також розтопіть масло і обсмажте подрібнену цибулю, туди ж додайте нарізану кубиками картоплю.

Налийте в сковорідку 2 літри води, туди засипте рис, горох, покладіть лавровий лист і спеції. Варіть на маленькому вогні 15 хвилин.

Ситний суп без м'яса готовий. Смачного!

Читайте також, рецепт супер корисного супу з секретним інгредієнтом.

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