Як зробити суп ситним без м'яса: ця східна хитрість вам допоможе

Для того, щоб зробити суп наваристим і смачним, додавати туди м'ясо зовсім необов'язково. Тим більше, якщо його немає вдома - не біда.
У нашому матеріалі читайте, як приготувати ароматну першу страву.
Рецепти східної кухні пропонують чудове рішення - додати в суп бобові. Саме вони додадуть страві густоту, ситність і наваристість.
Вам знадобляться такі інгредієнти
На сковорідці розтопіть вершкове масло. Обсмажте на середньому вогні горох і рис протягом 3 хвилин, при цьому постійно помішуючи.
В іншій глибокій сковорідці або казані також розтопіть масло і обсмажте подрібнену цибулю, туди ж додайте нарізану кубиками картоплю.
Налийте в сковорідку 2 літри води, туди засипте рис, горох, покладіть лавровий лист і спеції. Варіть на маленькому вогні 15 хвилин.
Ситний суп без м'яса готовий. Смачного!
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