Як зробити суп ситним без м'яса: ця східна хитрість вам допоможе

Рецепти східної кухні пропонують чудове рішення - додати в суп бобові. Саме вони додадуть страві густоту, ситність і наваристість.

Рецепт супу без м'яса з бобовими

Вам знадобляться такі інгредієнти

2 склянки замоченого гороху

Півсклянки рису

1 морква

1 головка ріпчастої цибулі і півголовки червоної

2 картоплини

масло

сіль

цукор

спеції і петрушка

Покроковий рецепт приготування

На сковорідці розтопіть вершкове масло. Обсмажте на середньому вогні горох і рис протягом 3 хвилин, при цьому постійно помішуючи.

В іншій глибокій сковорідці або казані також розтопіть масло і обсмажте подрібнену цибулю, туди ж додайте нарізану кубиками картоплю.

Налийте в сковорідку 2 літри води, туди засипте рис, горох, покладіть лавровий лист і спеції. Варіть на маленькому вогні 15 хвилин.

Ситний суп без м'яса готовий. Смачного!