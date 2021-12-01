Как сделать новогодний стол вкусным и полезным: советы от судьи МастерШеф

Правила новогоднего стола

Постарайтесь отказаться от майонеза. Если вы его так любите - оставьте с ним один салат.

"Попробуйте оставить только 1 салат с майонезом. Если вам так сложно отказаться. Остальные заправьте маслом, бальзамическим уксусом или лимонным соком", - рекомендует кулинар.

Запекайте в духовке, а не жарьте

"В рукаве, в пергаменте, в фольге— как угодно. Но минимизируйте обжаривание продуктов и литр масла на сковородке", - советует Эктор.

Выбирайте здоровые закуски

Откажитесь от тарталеток и отдайте предпочтение овощным закускам.

"Попробуйте хумус с овощами. Попробуйте крем-сыр с зеленью. Попробуйте спрингроллы или роллы в листовом салате", - предлагает кулинар.

И помните, что здоровое питание - это не только вкусно, это поможет сохранить молодость организма!