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Як зробити новорічний стіл смачним і корисним: поради від судді МастерШеф

Автор: Людмила Жукова

Новий Рік 2022 вже не за горами і багато хто вже думає, що приготувати на новорічний стіл. Святкові страви можуть бути не тільки калорійними і жирними, можна замінити їх на не менш смачні, але корисні.

Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво дав дуже важливі поради, як зробити так, щоб святкові страви не принесли шкоди фігурі. Їх він опублікував у Instagram.

Правила новорічного столу

Постарайтеся відмовитися від майонезу. Якщо ви його так любите - залиште з ним один салат.

"Спробуйте залишити тільки 1 салат з майонезом. Якщо вам так складно відмовитися. Решту заправте маслом, бальзамічним оцтом або лимонним соком", - рекомендує кулінар.

Запікайте в духовці, а не смажте

"У рукаві, в пергаменті, у фользі— як завгодно. Але мінімізуйте обсмажування продуктів і літр олії на сковорідці", - радить Ектор.

Вибирайте здорові закуски

Відмовтеся від тарталеток і віддайте перевагу овочевим закускам.

"Спробуйте хумус з овочами. Спробуйте крем-сир із зеленню. Спробуйте спрінгроли або роли в листовому салаті", - пропонує кулінар.

І пам'ятайте, що здорове харчування - це не тільки смачно, це допоможе зберегти молодість організму!

Як ми раніше писали, в Україні після Нового року очікується подорожчання продуктів, а також їх дефіцит.

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Эктор Хименес-Браво