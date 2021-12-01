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Как сделать новогодний стол вкусным и полезным: советы от судьи МастерШеф

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Среда 01 декабря 2021 11:03
Как сделать новогодний стол вкусным и полезным: советы от судьи МастерШеф Фото: Новогодние блюда могут быть полезными (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Новый год 2022 уже не за горами и многие уже думают, что приготовить на новогодний стол. Праздничные блюда могут быть не только калорийными и жирными, можно заменить их на не менее вкусные, но полезные.

Судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво дал очень важные советы, как сделать так, чтобы праздничные блюда не принесли вреда фигуре. Их он опубликовал в Instagram.

Правила новогоднего стола

Постарайтесь отказаться от майонеза. Если вы его так любите - оставьте с ним один салат.

"Попробуйте оставить только 1 салат с майонезом. Если вам так сложно отказаться. Остальные заправьте маслом, бальзамическим уксусом или лимонным соком", - рекомендует кулинар.

Запекайте в духовке, а не жарьте

"В рукаве, в пергаменте, в фольге— как угодно. Но минимизируйте обжаривание продуктов и литр масла на сковородке", - советует Эктор.

Выбирайте здоровые закуски

Откажитесь от тарталеток и отдайте предпочтение овощным закускам.

"Попробуйте хумус с овощами. Попробуйте крем-сыр с зеленью. Попробуйте спрингроллы или роллы в листовом салате", - предлагает кулинар.

И помните, что здоровое питание - это не только вкусно, это поможет сохранить молодость организма!

Как мы ранее писали, в Украине после Нового года ожидается подорожание продуктов, а также их дефицит.

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Эктор Хименес-Браво
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