Як зробити новорічний стіл смачним і корисним: поради від судді МастерШеф
Новий Рік 2022 вже не за горами і багато хто вже думає, що приготувати на новорічний стіл. Святкові страви можуть бути не тільки калорійними і жирними, можна замінити їх на не менш смачні, але корисні.
Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво дав дуже важливі поради, як зробити так, щоб святкові страви не принесли шкоди фігурі. Їх він опублікував у Instagram.
Правила новорічного столу
Постарайтеся відмовитися від майонезу. Якщо ви його так любите - залиште з ним один салат.
"Спробуйте залишити тільки 1 салат з майонезом. Якщо вам так складно відмовитися. Решту заправте маслом, бальзамічним оцтом або лимонним соком", - рекомендує кулінар.
Запікайте в духовці, а не смажте
"У рукаві, в пергаменті, у фользі— як завгодно. Але мінімізуйте обсмажування продуктів і літр олії на сковорідці", - радить Ектор.
Вибирайте здорові закуски
Відмовтеся від тарталеток і віддайте перевагу овочевим закускам.
"Спробуйте хумус з овочами. Спробуйте крем-сир із зеленню. Спробуйте спрінгроли або роли в листовому салаті", - пропонує кулінар.
І пам'ятайте, що здорове харчування - це не тільки смачно, це допоможе зберегти молодість організму!
Як ми раніше писали, в Україні після Нового року очікується подорожчання продуктів, а також їх дефіцит.