Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: названы действенные методы

Лимонный сок

Лимоны содержат большое количество лимонной кислоты, которая может помочь полностью деактивировать фермент в яблоках, что вызывает потемнение.

Нужно нарезать ломтиками яблоки, положить их в пакет, сбрызнуть лимонным соком (примерно 2 – 3 столовые ложки на яблоко) и оставить так на некоторое время.

Медовая вода

Так, мед отличный природный консервант, благодаря особому соединению он деактивирует фермент потемнения в яблоках.

В частности, нужно растворить от 1 до 2 столовых ложек меда в 1 стакане воды комнатной температуры и замочить порезанные яблоки в этой смеси на 1-5 минут.

Если вы не готовы съесть их сразу, поместите в холодильник на ночь в полиэтиленовом пакете, и они останутся свежими.

Важно, что мед может добавить дополнительный сахар фруктам.

Вода

Порезанные яблоки положите в посуду и залейте обычной водой. Такой метод поможет на очень кратковременный период "спасти" фрукты от потемнения.

Соленая вода

Как известно, натрий - это природный консервант, который может удерживать кислород на поверхности яблочных долек. В частности, нужно лишь смешать 1/3 чайной ложки поваренной соли с 1 стаканом воды и замочить яблоки не менее чем на 8-10 минут.

Однако, перед употреблением яблоки нужно хорошо промыть водой.