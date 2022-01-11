Що зробити, щоб нарізані яблука не темніли: названо дієві методи

Лимонний сік

Лимони містять велику кількість лимонної кислоти, яка може допомогти повністю деактивувати фермент у яблуках, що викликає потемніння.

Потрібно нарізати скибочками яблука, покласти їх у пакет, збризнути лимонним соком (приблизно 2 – 3 столові ложки на яблуко) і залишити так на деякий час.

Медова вода

Так, мед відмінний природний консервант, завдяки особливій сполуці він деактивує фермент потемніння в яблуках.

Зокрема, потрібно розчинити від 1 до 2 столових ложок меду в 1 склянці води кімнатної температури та замочити порізані яблука у цій суміші на 1-5 хвилин.

Якщо ви не готові з'їсти їх одразу, помістіть у холодильник на ніч у поліетиленовому пакеті, і вони залишаться свіжими.

Важливо, що мед може додати додаткового цукру фруктам.

Вода

Порізані яблука покладіть у посуд та залийте звичайною водою. Такий метод допоможе на дуже короткочасний період "врятувати" фрукти від потемніння.

Солона вода

Як відомо, натрій - це природний консервант, який може утримувати кисень на поверхні яблучних часточок. Зокрема, потрібно лише змішати 1/3 чайної ложки кухонної солі з 1 склянкою води та замочити яблука не менше ніж на 8-10 хвилин.

Однак, перед вживанням яблука потрібно добре промити водою.