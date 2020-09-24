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Как сделать хирургическую операцию бесплатно: украинцам рассказали про уловки

Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали, как лечь под нож хирурга, и ничего не заплатить

Сделать бесплатно хирургическую операцию в государственном медицинском учреждении вполне возможно. Но для этого нужно знать про некоторые уловки и тонкости.

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О том, как безвозмездно получить такую непростую медицинскую услугу рассказала на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Уляна Супрун.

Как сделать хирургическую операцию бесплатно

Получите электронное направление от семейного врача или лечащего врача на проведение операции.

Обратитесь к выбранному медучреждению, что имеет договор с НСЗУ на проведение хирургических операций в стационарных условиях. Когда выберете заведение, в него лучше позвонить заранее, чтобы узнать, делают ли здесь нужную вам процедуру.

Какие именно услуги оплачивает Национальная служба здоровья

  • проведение операции и анестезия,
  • инструментальные и лабораторные обследования,
  • при необходимости - патоморфологические исследования (взятие биопсии или операционного материала),
  • послеоперационный мониторинг, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия,
  • круглосуточный врачебный и сестринский уход,
  • медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений,
  • лекарства с Национального перечня лекарственных средств и расходные материалы,
  • питание в стационарных условиях.

Если же у вас возник случай неотложного состояний, то можно обратиться в больницу без направления, или вызвать экстренную медпомощь, которая при необходимости доставит в медучреждение. Помощь в таком случае предоставляется без каких-либо дополнительных условий и бесплатно.

Ранее мы писали, что в Харькове провели уникальную хирургическую операцию 5-летней девочке. Теперь малышка сможет жить полноценно.

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