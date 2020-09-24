Как сделать хирургическую операцию бесплатно: украинцам рассказали про уловки

Украинцам рассказали, как лечь под нож хирурга, и ничего не заплатить
Сделать бесплатно хирургическую операцию в государственном медицинском учреждении вполне возможно. Но для этого нужно знать про некоторые уловки и тонкости.
О том, как безвозмездно получить такую непростую медицинскую услугу рассказала на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Уляна Супрун.
Получите электронное направление от семейного врача или лечащего врача на проведение операции.
Обратитесь к выбранному медучреждению, что имеет договор с НСЗУ на проведение хирургических операций в стационарных условиях. Когда выберете заведение, в него лучше позвонить заранее, чтобы узнать, делают ли здесь нужную вам процедуру.
Если же у вас возник случай неотложного состояний, то можно обратиться в больницу без направления, или вызвать экстренную медпомощь, которая при необходимости доставит в медучреждение. Помощь в таком случае предоставляется без каких-либо дополнительных условий и бесплатно.
Ранее мы писали, что в Харькове провели уникальную хирургическую операцию 5-летней девочке. Теперь малышка сможет жить полноценно.