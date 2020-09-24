Як зробити хірургічну операцію безкоштовно: українцям розповіли про хитрощі

Українцям розповіли, як лягти під ніж хірурга, і нічого не заплатити
Зробити безкоштовно хірургічну операцію в державному медичному закладі цілком можливо. Але для цього потрібно знати про деякі хитрощі і тонкощі.
Про те, як безоплатно отримати таку непросту медичну послугу розповіла на своїй сторінці в Facebook екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.
Отримайте електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря на проведення операції.
Зверніться до вибраної медустанови, що має договір з НСЗУ на проведення хірургічних операцій в стаціонарних умовах. Коли виберете заклад, в нього краще зателефонувати заздалегідь, щоб дізнатися, чи роблять тут потрібну вам процедуру.
Якщо ж у вас випадок невідкладного стану, то можна звернутися в лікарню без направлення, або викликати екстрену медичну допомогу, яка при необхідності доставить в медустанову. Допомога у такому випадку надається без будь-яких додаткових умов і безкоштовно.
Раніше ми писали, що у Харкові провели унікальну хірургічну операцію 5-річній дівчинці. Тепер малеча зможе жити повноцінно.