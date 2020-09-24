Як зробити хірургічну операцію безкоштовно: українцям розповіли про хитрощі

Українці можуть зробити хірургічну операцію безкоштовно (фото: freepik)

Українцям розповіли, як лягти під ніж хірурга, і нічого не заплатити

Зробити безкоштовно хірургічну операцію в державному медичному закладі цілком можливо. Але для цього потрібно знати про деякі хитрощі і тонкощі.

Про те, як безоплатно отримати таку непросту медичну послугу розповіла на своїй сторінці в Facebook екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Як зробити хірургічну операцію безкоштовно

Отримайте електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря на проведення операції.

Зверніться до вибраної медустанови, що має договір з НСЗУ на проведення хірургічних операцій в стаціонарних умовах. Коли виберете заклад, в нього краще зателефонувати заздалегідь, щоб дізнатися, чи роблять тут потрібну вам процедуру.

Які саме послуги оплачує Національна служба здоров'я

проведення операції і анестезія,

інструментальні і лабораторні обстеження,

за необхідності - патоморфологічні дослідження (взяття біопсії або операційного матеріалу),

післяопераційний моніторинг, знеболювання і подальша медикаментозна терапія,

цілодобовий лікарський і сестринський догляд,

медична реабілітація в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень,

ліки з Національного переліку лікарських засобів і витратні матеріали,

харчування в стаціонарних умовах.

Якщо ж у вас випадок невідкладного стану, то можна звернутися в лікарню без направлення, або викликати екстрену медичну допомогу, яка при необхідності доставить в медустанову. Допомога у такому випадку надається без будь-яких додаткових умов і безкоштовно.

Раніше ми писали, що у Харкові провели унікальну хірургічну операцію 5-річній дівчинці. Тепер малеча зможе жити повноцінно.