Як зробити глазур на паску: найпростіші і класні рецепти
Наближається світле свято Великодня. Багато господинь збираються пекти паски вдома, але виникає питання, як зробити просту і смачну глазур, яка прикрасить цю святкову випічку.
У нашому матеріалі нижче ми зібрали прості рецепти глазурі, які обов'язково вам знадобляться і сподобаються.
Відзначимо дуже важливий момент, що паску треба покривати глазур'ю, поки та ще тепла. Саме в цьому випадку ви отримаєте бажаний ефект.
Класична біла глазур
Ідеальний базовий варіант, який завжди актуальний.
Вам знадобиться
- 250 г цукрової пудри
- 2 яєчних білка
- щіпка борошна
- 1 ст. л лимонного соку
Збийте за допомогою міксера цукрову пудру, яєчний білок. Додайте лимонний сік і щіпку борошна. На виході у вас повинна вийти густа маса, вона не повинна текти.
Білкова глазур - класика, яка завжди в моді (фото: pixabay.com)
Вершкова глазур
- 300 г цукру
- 250 мл вершків 20%-ної жирності
- 50 г вершкового масла
- 1 ч. л. ванільного цукру
Цукор змішайте з вершками і варити на слабкому вогні, не забувайте помішувати, варіть 30 хвилин, поки не загусне. В кінці додайте вершкове масло і ванільний цукор.
Шоколадна глазур
Безпрограшний варіант для любителів шоколаду.
- Шоколад 100 г
- Вершки 50 г
Шоколад розламайте на шматочки, залийте вершками і поставте на водяну баню. Тримайте на вогні, поки маса не стане однорідною. Кількість вершків в процесі приготування можете регулювати. Якщо вважаєте, що маса вийшла густа, додайте ще трохи. Якщо навпаки - рідка, додайте ще шоколаду. Після нанесення шоколадної помадки на виріб, відправте його в прохолодне місце, для більш швидкого застигання.
Шоколадна глазур - шикарний варіант для любителів солодкого (фото: pixabay.com)
Глазур зі згущеним молоком
- 4 столові ложки сухого молока
- 6 столових ложок згущеного молока
- 2 чайні ложки лимонного соку
Змішайте сухе молоко, згущене молоко і лимонний сік до однорідної консистенції. Маса повинна бути досить густою. Змастіть глазур'ю паски. Вона застигне за кілька годин.
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