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Що зробити, щоб ялинка довше стояла і не обсипалася

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Неділя 12 грудня 2021 08:02
Що зробити, щоб ялинка довше стояла і не обсипалася Як правильно доглядати за ялинкою (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей відмовляється від штучних ялинок та ставлять живі. Однак, мало хто знає, аби новорічна красуня простояла якомога довше, потрібно за нею доглядати.

Про це пише The Art of Manliness.

Як продовжити життя ялинці

Так, саме запах хвої у поєднанні з запахом мандаринок створює ту саму атмосферу дива. Однак, щоб новорічна красуня не обсипалася за кілька днів, за нею потрібно доглядати.

Тому, фахівці підготували спеціальні поради.

Зокрема, краще купувати дерево не раніше, ніж за 2 тижні до Нового року. Ідеально за тиждень. Така ялинка, швидше за все, достоїть не лише до 1 січня, а й до Різдва.

Важливо ялинці дати звикнути до нового для неї температурного режиму. Найкраще дерево залишити у коридорі або в кутку кімнати на 1 – 2 дні, обмотавши низ стовбура мокрою ганчіркою.

Що зробити, щоб ялинка довше стояла і не обсипаласяЯк правильно доглядати за ялинкою (GettyImages)

Також перед встановленням відріжте пилкою круг товщиною 2 сантиметри від нижньої частини стовбура і просвердліть отвір по центру стовбура. Такий спосіб допоможе дереву краще вбирати воду.

Окрім того, потрібно поставити ялинку якомога далі від тепла, а саме подалі від батарей та камінів.

До того ж регулярно доливайте воду. Дерево на кожні 2 сантиметри діаметра стовбура вбирає 1 літр води.

Раніше ми повідомляли, що в Україні почали продавати новорічні ялинки.

Також ми писали, що українцям пояснили, як купити новорічну ялинку і не отруїти сім'ю.

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