Как сделать чесночное масло: повышает иммунитет и служит лекарством от многих недугов
Чеснок на протяжении многих столетий считается одним из лучших средств народной медицины. Его называют королем приправ и лучшим средством для укрепления организма. Поэтому чеснок добавляют во многие блюда и делают из него масло.
Как сделать чесночное масло самостоятельно и где его можно применять - читайте ниже.
Чесночное масло - это растительное масло, которое настаивают на чесноке. Его применяют для разных целей и таким маслом можно заправлять салаты. А блюда с чесночным маслом будут особенно пикантными.
Для чего применяют чесночное масло
Такое масло оказывает прекрасный эффект при борьбе с паразитами, оно препятствует размножению микробов. А также:
- Восстанавливает микрофлору кишечника, помогает от запоров
- Очищает сосуды от холестерина
- Обладает мочегонным средством
- Стимулирует кровообращение
- Показывает эффективность при воспалении суставов, артрите и радикулите
- Применяется для профилактики и лечения простудных заболеваний
- Помогает при лечении угревой сыпи и кожных болезнях
- Стимулирует аппетит и помогает при упадке сил
- Помогает при заживлении ссадин, укусов
- Избавляет от одышки
- Улучшает память и когнитивные свойства
- Укрепляет волосы, помогает избавиться от ломкости и сухости волос
Дело в том, что в чесноке содержится очень важный компонент - фитонциды. Они помогают справиться со многими проблемами и даже угнетают раковые клетки. А еще в чесноке есть витамины А, С, Е, РР, группы В, калий, натрий, йод, кальций, селен, магний, кремний, фосфор, железо и марганец.
Как сделать чесночное масло
Возьмите любое растительное масло, которым вы пользуетесь регулярно. Отлейте немного в чистую емкость. Чеснок очистите и крупно нарежьте.
Поставьте емкость на огонь и немного подогрейте. Добавьте туда чеснок и помешивайте, чтобы чеснок не изменил свой цвет. Не перегревайте смесь.
Снимите с огня и дайте постоять 10-15 минут, чтобы масло впитало чеснок. Далее чеснок вынимаем и растираем в однородную массу или пропускаем через пресс.
Добавляем его обратно в масло. Также можно добавить соль, молотый перец, пару ложек сока лимона и хорошо перемешиваем. Держите чесночное масло закрытым, в темном и сухом месте.
Кому чесночное масло употреблять нельзя
Очень осторожно такое масло нужно употреблять людям с проблемами пищеварения и кишечника - чеснок может раздражать слизистые оболочки пищеварительных органов.
При наличии диабета, хронических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, во время беременности - обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Людям с избыточной массой тела такое масло стоит принимать с осторожностью, так как оно может провоцировать усиление аппетита.
Категорически нельзя чесночное масло при:
- Остром гломерулонефрите
- Язве желудочно-кишечного тракта
- Панкреатите
- Гепатитах
- Грудном вскармливании
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