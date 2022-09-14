"Сделано в Китае": украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира

Военные отметила, что оккупанты так бежали от ВСУ, что в буквальном смысле оставили даже штаны.

"Убегали так, что аж штаны потеряли. И это не шутка", - говорится под видео.

На ролике пограничники показали бирку "Сделано в Китае" на штанах. Они отмечают, что это "явная поддержка Китая".

"Почему мы пришли к выводу, что именно для россиян шились эти штаны, потому что вот: о*ко разорванное", - смеются защитники Украины.

Украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)

Далее они показали балаклаву, которую назвали "намордником", ведь в ней зачем-то сделаны прорези для ушей. Также на кепках был нашит специальный ремешок, как на детских пляжных панамках.

"Чтобы кепочка не слетела вместе с головой, потому что имущество губить нельзя. Однако солдат об этом не знал, поэтому мы нашли только кепку", - сказали пограничники.

Украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)

Также они показали, как кто-то из военных пытался украсить свою форму криво пришитой "георгиевской лентой" на месте погон.

"Изюминка нашего обзора - "трусарди". Легкие вентилируемые брюки. Обратите внимание, что все продувается, все "дышит". И вдруг что, если ненароком пустил "водичку" - оно все через дырочки выйдет. Вот такое ноу-хау от создателей майки в сеточку - штаны в сеточку", - смеются пограничники.

Украинские защитники показали, во что одевается "вторая армия" мира (скрин)