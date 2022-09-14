RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зроблено у Китаї": українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу

Українські військові показали форму окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові так швидко втікають від Збройних сил України, щоб аж залишають свою форму. Українські прикордонники показали, у що одягається "друга армія" світу.

Відео опублікували на сторінці Державної прикордонної служби України у Telegram

Військові зазначила, що окупанти так втікали від ЗСУ, що в буквальному сенсі залишили навіть штані.

"Тікали так, що аж штани загубили. І це не жарт", - йдеться під відео.

На ролику прикордонники показали бірку "Зроблено у Китаї" на штанях. Вони зазначають, що це "явна підтримка Китаю".

"Чому ми дійшли до висновку, що саме для росіян шилися ці штани, тому що ось: о*ко розірване", - сміються захисники України.

Українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)

Далі вони показали балаклаву, яку назвали "намордником", адже в ній навіщось зроблено прорізи для вух. Також на кепках було нашито спеціальний ремінець, як на дитячих пляжних панамках.

"Щоб кепочка не злетіла разом з головою, тому що майно губити не можна. Однак солдат про це не знав, тому ми знайшли лише кепку", - сказали прикордонники.

Українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)

Також вони показали, як хтось із військових намагався прикрасити свою форму криво пришитою "георгієвською стрічкою" на місці погонів.

"Родзинка нашого огляду - "трусарді". Легкі вентильовані штани. Зверніть увагу, що все продувається, все "дихає". І раптом що, якщо ненароком пустив "водичку" - воно все через дірочки вийде. Ось таке ноу-хау від творців майки у сіточку - штани у сіточку", - сміються прикордонники.

Українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)

Раніше ми публікували відео зі звільненого Ізюма, де лежать груди бетону та військової техніки.

Також ми писали, що в ході контрнаступу українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні