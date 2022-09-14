"Зроблено у Китаї": українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу

Військові зазначила, що окупанти так втікали від ЗСУ, що в буквальному сенсі залишили навіть штані.

"Тікали так, що аж штани загубили. І це не жарт", - йдеться під відео.

На ролику прикордонники показали бірку "Зроблено у Китаї" на штанях. Вони зазначають, що це "явна підтримка Китаю".

"Чому ми дійшли до висновку, що саме для росіян шилися ці штани, тому що ось: о*ко розірване", - сміються захисники України.

Українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)

Далі вони показали балаклаву, яку назвали "намордником", адже в ній навіщось зроблено прорізи для вух. Також на кепках було нашито спеціальний ремінець, як на дитячих пляжних панамках.

"Щоб кепочка не злетіла разом з головою, тому що майно губити не можна. Однак солдат про це не знав, тому ми знайшли лише кепку", - сказали прикордонники.

Українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)

Також вони показали, як хтось із військових намагався прикрасити свою форму криво пришитою "георгієвською стрічкою" на місці погонів.

"Родзинка нашого огляду - "трусарді". Легкі вентильовані штани. Зверніть увагу, що все продувається, все "дихає". І раптом що, якщо ненароком пустив "водичку" - воно все через дірочки вийде. Ось таке ноу-хау від творців майки у сіточку - штани у сіточку", - сміються прикордонники.

Українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)