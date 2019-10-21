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Сделал замечание: в Николаеве пьяный военный сломал руку подростку

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 17:51
Сделал замечание: в Николаеве пьяный военный сломал руку подростку
Военный в состоянии опьянения сломал руку парню в Николаеве (фото: коллаж РБК-Украина)

Пьяной компании сделали замечание, и это сильно разозлило военного

В Николаеве 15-летнего подростка доставили в больницу с переломом руки. Парень получил увечья после того, как сделал замечание военным, которые распивали алкогольные напитки. Об этом сообщает Национальная полиция Николаевской области.

Инцидент произошел вечером на улице Набережной. Потерпевший утверждает, что он просто сделал замечание военному и его друзьям за то, что они распивали алкоголь в сквере возле реки.

Сделал замечание: в Николаеве пьяный военный сломал руку подростку

Военный в состоянии опьянения сломал руку парню в Николаеве (фото: Flickr/Alan Turkus)

Военные жестко отреагировали на замечание подростка, а один мужчина сломал ему руку. Нападавшего доставили в полицию, а потом передали военной службе правопорядка.

По данному инциденту следователи проводят расследование уголовного производства, которое начато по ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Мужчину могут отправить на исправительные работы сроком до двух лет или ограничить его свободу на срок до трех лет.

Напомним, что в Киеве военный подстрелил ветерана АТО из-за безобразий на детской площадке. Драка со стрельбой произошла на Виноградаре. В результате инцидента одному из участников конфликта прострелили ногу, а второму ее сломали.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье девочки-подростки жестоко избили школьниц. Несовершеннолетняя подозреваемая взята под домашний арест.

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