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В Киеве военный подстрелил ветерана АТО из-за безобразий на детской площадке

STYLERПроисшествия    17.10.2019 - 16:57
В Киеве военный подстрелил ветерана АТО из-за безобразий на детской площадке
В Киеве военный стрелял в ветерана АТО (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве на Виноградаре произошла драка со стрельбой

В Киеве произошла драка с перестрелкой между военнослужащими и ветераном АТО. В результате чего одному из участников прострелили ногу, а второму ее сломали. А начался конфликт с банального замечания, об этом пишет Киев Оперативный в Facebook.

ЧП произошло на Виноградаре в ночь на 17 октября. Трое военных возвращались с гулянки, зашли в местный АТБ за добавкой и распили все это прямо у маркета.

Один из них был в военной форме - он решил отойти справить нужду и выбрал для этого места детскую площадку. В это время мимо проходил ветеран АТО с женой, который сделал военному замечание.

В Киеве военный стрелял в ветерана АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)

После словесной перепалки военный достал пистолет и начал стрелять по ветерану АТО резиновыми пулями. Но ранение двух ног не помешало участнику войны на Донбассе избить военного, а также сломать ногу его товарищу, который вмешался в конфликт.

Пострадавшим оказали помощь, а военнослужащего и ветерана АТО задержали. Ситуацию будет изучать Государственное бюро расследований.

В Киеве военный стрелял в ветерана АТО (видео: YouTube/Киев Оперативный)

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