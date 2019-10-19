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Под Киевом "копы" несколько часов пытали мужчину: появилось видео

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 15:13
Под Киевом "копы" несколько часов пытали мужчину: появилось видео
Полицейские пытали задержанного под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Полицейские под Киевом пытались скрыть незаконные действия, обвинив задержанного в нарушении закона

Полицейские в Василькове в Киевской области несколько часов пытали задержанного. Инцидент произошел почти год назад - 17 декабря 2018-го. Расследованием превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов занималось ГБР, им объявлено о подозрении.

Кроме того в сети опубликовали видео с камеры наблюдения, на которой видно, что двое полицейских на людной остановке задерживают мужчину, избивая его ногами, кулаками и прикладом автомата. "Копы" продоложили бить задержанного, даже когда он лежал на земле.

Следователи ГБР выяснили, что причиной жестокости стал словесный спор между мужчиной и двумя полицейскими. В ходе конфликта его забрызгали слезоточивым газом, ударили по голове и погрузили в багажник.

Под Киевом &quot;копы&quot; несколько часов пытали мужчину: появилось видео

Полицейские пытали задержанного под Киевом (фото: dbr.gov.ua)

Но на этом издевательства не закончились. Его отвезли в безлюдное место, где продолжили пытки. При этом родные и близкие разыскивали мужчину, звонили на "102" и были в участке, куда потом и привезли избитого.

Чтобы скрыть преступление, правоохранители решили обвинить мужчину в нарушении ряда статей. Ему выписали протоколы за распитие алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство, злостное неповиновение сотрудникам полиции.

Под Киевом двое полицейских несколько часов пытали и избивали мужчину: видео расправы

Под Киевом в городе Васильков двое полицейских жестоко избили мужчину на остановке общественного транспорта. Причиной жестоких действий стал спор гражданина с патрульными. Правоохранители били его ногами и руками, а также нанесли два удара по лицу прикладом автомата «АКСУ 74»

Опубліковано Информатор Киев Субота, 19 жовтня 2019 р.

Полицейские пытали задержанного под Киевом (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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