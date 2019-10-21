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Зробив зауваження: у Миколаєві п'яний військовий зламав руку підлітку

STYLERЖиття    21.10.2019 - 17:51
Зробив зауваження: у Миколаєві п'яний військовий зламав руку підлітку
Військовий у стані сп'яніння зламав руку хлопцеві в Миколаєві (фото: колаж РБК-Україна)

П'яній компанії зробили зауваження, і це сильно розлютило військового

У Миколаєві 15-річного підлітка доставили в лікарню з переломом руки. Хлопець отримав каліцтва після того, як зробив зауваження військовим, які розпивали алкогольні напої. Про це повідомляє Національна поліція Миколаївської області.

Інцидент стався ввечері на вулиці Набережній. Потерпілий стверджує, що він просто зробив зауваження військовому і його друзям за те, що вони розпивали алкоголь у сквері біля річки.

Зробив зауваження: у Миколаєві п'яний військовий зламав руку підлітку

Військовий у стані сп'яніння зламав руку хлопцеві в Миколаєві (фото: Flickr/Alan Turkus)

Військові жорстко відреагували на зауваження підлітка, а один чоловік зламав йому руку. Нападника доставили в поліцію, а потім передали військовій службі правопорядку.

За даним інцидентом слідчі проводять розслідування кримінального виробництва, яке розпочалося за ст. 122 КК України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження". Чоловіка можуть відправити на виправні роботи строком до двох років або обмежити його свободу на строк до трьох років.

Нагадаємо, що в Києві військовий підстрелив ветерана АТО через неподобств на дитячому майданчику. Бійка зі стріляниною сталася на Виноградарі. В результаті інциденту одному із учасників конфлікту прострелили ногу, а другому її зламали.

Раніше повідомлялося про те, що в Запоріжжі дівчатка-підлітки жорстоко побили школярок. Неповнолітню підозрювану взяли під домашній арешт.

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