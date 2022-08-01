Сдай монеты в банк и помоги ВСУ: в Украине запустили новый благотворительный проект

Почти у каждого украинца дома есть монеты, которые не используются и оседают в копилках. Это монеты номиналом 10 и 50 копеек, монеты номиналов в одну, две, пять или 10 гривен.

Все эти монеты можно сдать в ближайшем отделении двух банков - Ощадбанка и банка ПУМБ. Все средства пойдут на помощь украинской армии.

"Значительное количество разменных монет часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежат в копилках или карманах. Одновременно эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского оккупанта", - подчеркнули в Нацбанке.

Пункты приема монет на поддержку ВСУ открыты во всех отделениях Ощадбанка и ПУМБ - практически во всех регионах страны, где возможна безопасная работа банков.

Также можно организовать коллективный сбор средств среди общин отдельного района, жилого комплекса, на работе или в других сообществах. Это поможет собрать больше средств для украинской армии.

Адреса отделений банков можно посмотреть на сайте "Смелая гривна" - по этой ссылке.