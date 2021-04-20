Все сдавали тесты: Тищенко оправдывается за скандальную вечеринку

Тищенко подчеркивает, что мероприятие проводилось в номере отеля, а не в ресторане.

"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов", - заявил "Слуга народа".

По его словам, никаких уголовных или административных дел, как и штрафов за нарушение правил карантина - не было. Мол, потому что "нет самого факта нарушения".

"Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах). А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесет в декларацию, если того будет требовать законодательство", - добавил Тищенко.

При этом "Слуга" признался, что понимает "из позиций общественной морали" тот резонанс и возмущение, которые вызвала ситуация с гулянкой. Так, депутат "принес свои самые искренние извинения".

"Да, возможно я позволил себе несколько вызывающий поступок и в этом моя вина", - пишет политик.

Тищенко также заверил, что на дне рождения супруги "было чуть больше 20 человек", "в узком и почти семейном кругу", и все отдыхающие уже переболели коронавирусной болезнью, а за сутки до вечеринки "все сдавали тесты на Ковид".

"В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - заключил "Слуга".