Всі здавали тести: Тищенко виправдовується за скандальну вечірку

Тищенко наголошує, що захід проводився в номері готелю, а не в ресторані.

"З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені. Заборони, пов'язані з обов'язковим карантином, стосуються саме ресторанів", - заявив "Слуга народу".

За його словами, жодних кримінальних або адміністративних справ, як і штрафів за порушення правил карантину - не було. Мовляв, тому що "немає самого факту порушення".

"Разом з тип, я повністю сприятиму поліції в розслідуванні (якщо воно необхідно при очевидних фактах). А суму, витрачену на свято, дружина обов'язково внесе в декларацію, якщо того вимагатиме законодавство", - додав Тищенко.

При цьому "Слуга" зізнався, що розуміє "з позицій суспільної моралі" той резонанс і обурення, які викликала ситуація з гулянкою. Так, депутат "приніс свої найщиріші вибачення".

"Так, можливо я дозволив собі дещо зухвалий вчинок і в цьому моя вина", - пише політик.

Тищенко також запевнив, що на дні народження дружини "було трохи більш як 20 осіб", "у вузькому і майже сімейному колі", і всі відпочиваючі вже перехворіли на коронавірусну хворобу, а за добу до вечірки "всі здавали тести на Ковід".

"У будь-якому випадку, я визнаю свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії", - уклав "Слуга".