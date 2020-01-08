Как сдать билет на самолет МАУ: подробная инструкция

В МАУ прекратили выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране Boeing 737 рейса 752 "Тегеран - Киев" привела к гибели всех пассажиров и членов экипажа. На воздушном лайнере находилось 180 человек. Борт вылетел из аэропорта Имама Хомейни возле Тегерана и должен был приземлиться в "Борисполе" в 08:10 по киевскому времени.
Катастрофа произошла через две минуты после взлета. Как сообщает иранское издание IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, самолет МАУ потерпел крушение из-за возгорания двигателя по причине неисправности.
В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" на странице в Facebook сообщили, что самолет авиакомпании при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время. По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
"Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна. Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок",- говорится в заявлении.
Место крушения самолета МАУ в Иране (Фото: twitter.com/alihashem_tv)
Авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.
Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.
В МАУ рассказали, что для получения информации о лицах, находящихся на борту рейса №752, нужно обращаться в авиакомпанию по телефонам 0800601527 (для звонков из Украины) и +380 44 581 50 19 (для звонков из-за границы).
Нужно сказать, что после страшной трагедии некоторые украинцы, купившие билеты на рейсы авиакомпании, стали писать в пабликах о намерении сдать их.
Для возврата стоимости билета (или его части) средств, если это предусмотрено правилами примененного тарифа, и неиспользованных сборов/такс аэропортов и авиакомпании, пассажир должен обратиться по месту приобретения билета.
Если билет приобретен на сайте МАУ (flyuia.com), пассажир должен обратиться в контакт-центр авиакомпании или заполнить форму обратной связи. В ней нужно выбрать тему "Возврат билета" и указать информацию в соответствии с разделом ХХ Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа МАУ.
Порядок, сроки и условия возврата стоимости билета, неиспользованных сборов/такс аэропортов и авиакомпании урегулирован разделом ХХ Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа МАУ.
Запрос на отмену билета и возврата стоимости можно отправить в Контакт-центр МАУ.
Согласно правилам авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", пассажиры могут вернуть билет и его стоимость в таких, в частности, случаях:
Размер финансовой компенсации может быть уменьшен на 50%, если вам предлагается замена маршрута следования до пункта назначения альтернативным рейсом, время прибытия которого не превышает запланированного:
Финансовая компенсация не выплачивается, если отмена рейса произошла по причине, возникшей из-за непредвиденных обстоятельств, независимые от авиакомпании МАУ (форс-мажор).
А также если вы были проинформированы об отмене рейса:
Отметим, что самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ ежедневно выполнял по несколько рейсов.
"Только 7 января он был в Ереване и Милане, а 6 января в Ереване, Лондоне и Тегеране", - говорится в сообщении руководителя Аппарата Высшего антикоррупционного Суда Богдана Крикливенко на странице в Facebook.
Крушение самолета МАУ в Иране (Фото: скрин facebook.com/bohdan.kryklyvenko)