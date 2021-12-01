"Считаю нечестным": Дикусар высказался о финале "Танцев со звездами"

Он признался, что очень разочарован финалом шоу. Также ему не дали высказаться в прямом эфире.

"Уверен, если бы все было очень честно, и мы поставили танцоров в ряд, включили музыку и посмотрели, что произойдет, думаю, там было бы все очевидно, но так не произошло. Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие, но нечестно, как по мне. Я считаю это нечестным", - отметил танцор.

Дикусар также подчеркнул, что он не обиделся на то, что у него нет кубка. По его словам, кубок ему не нужен. Самое главное - это честь, справедливость и настоящие люди.

Ольга Харлан согласилась с его мнением, но все же пожелала ему выиграть кубок в следующем сезоне.

Дмитрий Дикусар высказался о финале "Танцев со звездами 2021" (видео: YouTube)