"Вважаю нечесним": Дікусар висловився про фінал "Танців з зірками"

Він зізнався, що дуже розчарований фіналом шоу. Також йому не дали висловитися в прямому ефірі.

"Упевнений, якби все було дуже чесно, і ми поставили танцюристів в ряд, включили музику і подивилися, що станеться, думаю, там було б все очевидно, але так не сталося. Нехай це буде на совісті тих, хто в цьому брав участь, але нечесно, як на мене. Я вважаю це нечесним", - зазначив танцюрист.

Дікусар також підкреслив, що він не образився на те, що у нього немає кубка. За його словами, кубок йому не потрібен. Найголовніше - це честь, справедливість і справжні люди.

Ольга Харлан погодилася з його думкою, але все ж побажала йому виграти кубок в наступному сезоні.

Дмитро Дікусар висловився про фінал "Танців з зірками 2021" (відео: YouTube)