Считали пропавшим: под Полтавой перезахоронили погибшего бойца в Иловайском котле

Во вторник, 12 ноября, в селе Шкурупиевка Полтавской области перезахоронили командира миномета минометной батареи 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Романа Диллера, который считался пропавшим вез вести после сражения под Иловайском. Об этом сообщает Решетиловская районная госадминистрация на своей странице в Facebook.

35-летнего Романа Диллера мобилизовали 31 июля 2014 года. После этого у него была 10-дневная подготовка в 93-й ОМБ в селе Грабское, которое находится возле Иловайска Донецкой области. С 29 августа родные бойца потеряли с ним связь, хотя до этого он регулярно звонил близким.

Военный ВСУ был перезахоронен в родном селе под Полтавой (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

Были разные слухи о местонахождении военного. Родители, жена и сын считали его без вести пропавшим.

Военный ВСУ был перезахоронен в родном селе под Полтавой (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

Но Роман погиб возле деревни Червоносельское Донецкой области, когда колонна бойцов ВСУ пыталась прорваться из Иловайского котла. 3 сентября 2014 года тело погибшего Диллера вместе с другими бойцами, которые пали под Иловайском, доставили в днепропетровский морг.

Военный ВСУ был перезахоронен в родном селе под Полтавой (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

Диллера сначала похоронили на Аллее Героев Краснопольского кладбища в Днепре, но потом родные бойца провели тесты ДНК и перевезли его останки в родное село.

Военный ВСУ был перезахоронен в родном селе под Полтавой (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

16 января 2016 года Роман Диллер был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). Награду получили его жена и сын, который на то время учился в 5 классе.

Военный ВСУ был перезахоронен в родном селе под Полтавой (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

В 2018 году на стене Решетиловской гимназии им И. Л. Олейника, которую закончил Диллер, установили мемориальную доску в его честь, поскольку он отдал свою жизнь ради сохранения суверенитета Украины.