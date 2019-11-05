На Донбассе внезапно умер 28-летний воин: подробности (фото)

На Донбассе в зоне ООС умер военный ВСУ Олег Ребенок (Фото: коллаж РБК-Украина)

Боец находился в зоне ООС в длительной командировке

На Донбассе в зоне проведения ООС умер военный ВСУ Олег Ребенок. Младший сержант скончался 4 ноября в результате внезапной болезни. Об этом сегодня говорится в сообщении Черниговского областного военного комиссариата на странице в Facebook.

8 октября ему исполнилось 28 лет.

Боец с декабря 2016 года находился на военной службе по контракту. В феврале 2019-го был назначен на должность инструктора отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Черниговского областного ТЦК и СП.

Отмечается, что на фронте в зоне проведения ООС военный находился в длительной командировке.

На Донбассе умер военный ВСУ Олег Ребенок (Фото: facebook.com/ChernihivTCKtaSP)

Предварительно похороны состоятся 7 ноября в Чернигове.

"Руководство Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям младшего сержанта Ребенка Олега Викторовича", - передали в военном комиссариате.

Пользователи сети скорбят о погибшем воине.

Вечная память Герою.

Царство небесное...

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