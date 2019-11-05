ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе внезапно умер 28-летний воин: подробности (фото)

STYLERВойна    05.11.2019 - 16:03
На Донбассе внезапно умер 28-летний воин: подробности (фото)
На Донбассе в зоне ООС умер военный ВСУ Олег Ребенок (Фото: коллаж РБК-Украина)

Боец находился в зоне ООС в длительной командировке

На Донбассе в зоне проведения ООС умер военный ВСУ Олег Ребенок. Младший сержант скончался 4 ноября в результате внезапной болезни. Об этом сегодня говорится в сообщении Черниговского областного военного комиссариата на странице в Facebook.

8 октября ему исполнилось 28 лет.

Боец с декабря 2016 года находился на военной службе по контракту. В феврале 2019-го был назначен на должность инструктора отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Черниговского областного ТЦК и СП.

Отмечается, что на фронте в зоне проведения ООС военный находился в длительной командировке.

На Донбассе внезапно умер 28-летний воин: подробности (фото)

На Донбассе умер военный ВСУ Олег Ребенок (Фото: facebook.com/ChernihivTCKtaSP)

Предварительно похороны состоятся 7 ноября в Чернигове.

"Руководство Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям младшего сержанта Ребенка Олега Викторовича", - передали в военном комиссариате.

Пользователи сети скорбят о погибшем воине.

  • Вечная память Герою.
  • Царство небесное...

На Донбассе внезапно умер 28-летний воин: подробности (фото)

Скрин комментариев

На Донбассе боевики вербуют на службу граждан бывших советских республик, - ГУР Разведение в Петровском завершает выполнение условий для нормандского саммита, - МИД
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассвоенныепреступленияООС
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь