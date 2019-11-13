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Вважали зниклим: під Полтавою перепоховали загиблого бійця в Іловайському котлі

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Військовий ЗСУ, якого вважали зниклим безвісти, був перезахоронений в рідному селі

У вівторок, 12 листопада, в селі Шкурупіївка Полтавської області перепоховали командира міномета мінометної батареї 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Романа Дилера, який вважався зниклим без вісті після битви під Іловайськом. Про це повідомляє Решетилівська районна держадміністрація на своїй сторінці в Facebook.

35-річного Романа Диллера мобілізували 31 липня 2014 року. Після цього у нього була 10-денна підготовка в 93-ї ОМБ в селі Грабське, яке знаходиться біля Іловайська Донецької області. З 29 серпня рідні бійця втратили з ним зв'язок, хоча до цього він регулярно дзвонив близьким.

Військовий ЗСУ був перезахоронений в рідному селі під Полтавою (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

Були різні чутки про місцезнаходження військового. Батьки, дружина та син вважали його безвісти зниклим.

Військовий ЗСУ був перезахоронений в рідному селі під Полтавою (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

Але Роман загинув біля села Червоносельское Донецькій області, коли колона бійців ВСУ намагалася прорватися з Іловайського котла. 3 вересня 2014 року тіло загиблого Диллера разом з іншими бійцями, які полягли під Іловайськом, доставили в дніпропетровський морг.

Військовий ЗСУ був перезахоронений в рідному селі під Полтавою (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

Диллера спочатку поховали на Алеї Героїв Краснопільського кладовища в Дніпрі, а потім рідні бійця провели тести ДНК і перевезли його останки в рідне село.

Військовий ЗСУ був перезахоронений в рідному селі під Полтавою (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

16 січня 2016 року Роман Диллер був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно). Нагороду отримали його дружина і син, який на той час навчався в 5 класі.

Військовий ЗСУ був перезахоронений в рідному селі під Полтавою (фото: facebook.com/Решетилівська районна державна адміністрація)

У 2018 році на стіні Решетилівської гімназії ім І. Л. Олійника, яку закінчив Діллер, встановили меморіальну дошку на його честь, оскільки він віддав своє життя заради збереження суверенітету України.

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