UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Scandi Hairline - новий метод фарбування волосся, який робить обличчя молодшим (фото)

Як пофарбувати волосся модним способом (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Scandi Hairline - це новий метод фарбування волосся, від якого шаленіють модниці. І не дарма, адже він візуально робить обличчя світлішим, яснішим і молодшим.

Як зробити таке фарбування - дивіться на фото в матеріалі Styler далі.

В чому секрет Scandi Hairline

Техніка передбачає освітлення лише волосся та лінії росту на лобі. Перукар за допомогою дуже тонкого гребінця відділяє найм'якше волосся навколо чола - так зване "дитяче волоссячко". Потім фарбує його на тон або два світліше, ніж природний.

Світлий відтінок пом’якшує корені навколо обличчя, додає зачісці невимушеної естетичності.

Scandi Hairline на світлому волоссі (фото: facebook)

Кому підходить таке фарбування

Ідеально підійде такий спосіб власницям від природи світлого волосся, або дівчатам, які фарбуються у світлі тони.

На дуже темному волоссі Scandi Hairline може виглядати неприродно, адже темний тон освітлити важче, і може виникнути сильний контраст з основним кольором.

Так виглядає Scandi Hairline на каштановому волоссі (фото: facebook)

Як пофарбувати вдома

Використовуйте окремий маленький пензель для точності нанесення на "дитяче волоссячко".

Фарбуйте після того, коли основний тон нанесений на все волосся і добре розтушовуйте.

Змийте фарбу, висушіть і оцініть результат.

Але не заходьте надто глибоко в лінію росту волосся.

Раніше ми писали, як визначити, чи пасуватиме вам коротка стрижка.

Також читайте, що не можна робити з волоссям аби не зіпсувати свою долю.

Читайте РБК-Україна в Google News
волоссяКрасота