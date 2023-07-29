Scandi Hairline - новий метод фарбування волосся, який робить обличчя молодшим (фото)

В чому секрет Scandi Hairline

Техніка передбачає освітлення лише волосся та лінії росту на лобі. Перукар за допомогою дуже тонкого гребінця відділяє найм'якше волосся навколо чола - так зване "дитяче волоссячко". Потім фарбує його на тон або два світліше, ніж природний.

Світлий відтінок пом’якшує корені навколо обличчя, додає зачісці невимушеної естетичності.

Scandi Hairline на світлому волоссі (фото: facebook)

Кому підходить таке фарбування

Ідеально підійде такий спосіб власницям від природи світлого волосся, або дівчатам, які фарбуються у світлі тони.

На дуже темному волоссі Scandi Hairline може виглядати неприродно, адже темний тон освітлити важче, і може виникнути сильний контраст з основним кольором.

Так виглядає Scandi Hairline на каштановому волоссі (фото: facebook)

Як пофарбувати вдома

Використовуйте окремий маленький пензель для точності нанесення на "дитяче волоссячко".

Фарбуйте після того, коли основний тон нанесений на все волосся і добре розтушовуйте.

Змийте фарбу, висушіть і оцініть результат.

Але не заходьте надто глибоко в лінію росту волосся.