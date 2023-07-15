Як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосіб
Короткі зачіски на піку популярності цього року, але зважитися зістригти волосся, яке відрощували роками, дуже непросто. Тим паче, коли робиш це вперше і не знаєш, чи пасуватиме такий стиль. Але вихід є.
Про нього в Instagram розповіла стиліст Олена Шевченко. Вона пропонує скористатися хитрістю і зробити заміри.
Які інструменти потрібні для вимірювання
Стилістка, яка сама носить коротку зачіску, вирішила перевірити цікавий лайфхак, який гуляє в інтернеті.
Вам потрібно виміряти певну відстань на вашій голові, щоб гарантовано зрозуміти, чи пасуватиме вам така стрижка
Для цього вам знадобиться:
- олівець
- сантиметр
Як правильно виміряти
Візьміть олівець, прикладіть до підборіддя і проведіть до шиї, щоб інший кінець олівця опинився під мочкою вуха.
Виміряйте відстань від мочки до олівця. Якщо відстань менше за 6 сантиметрів, коротка зачіска вам пасує, якщо більше - то ні.
Як визначити, чи пасує коротка зачіска (скриншот)
Які зачіски модні 2023 року
Цього року на піку популярності такі короткі стрижки, як піксі, біксі, френч боб та їхні варіації.
Піксі (фото: instagram.com/short_hair_sweethearts)
Стрижка біксі (фото: instagram.com/emilyppt)
Френч боб (фото: instagram.com/behindthechair_com)
Раніше ми писали, що не можна робити з волоссям аби не зіпсувати свою долю.