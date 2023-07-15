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Як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосіб

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Субота 15 липня 2023 19:40
Як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосіб Чи пасуватиме вам коротка зачіска (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Короткі зачіски на піку популярності цього року, але зважитися зістригти волосся, яке відрощували роками, дуже непросто. Тим паче, коли робиш це вперше і не знаєш, чи пасуватиме такий стиль. Але вихід є.

Про нього в Instagram розповіла стиліст Олена Шевченко. Вона пропонує скористатися хитрістю і зробити заміри.

Які інструменти потрібні для вимірювання

Стилістка, яка сама носить коротку зачіску, вирішила перевірити цікавий лайфхак, який гуляє в інтернеті.

Вам потрібно виміряти певну відстань на вашій голові, щоб гарантовано зрозуміти, чи пасуватиме вам така стрижка

Для цього вам знадобиться:

  • олівець
  • сантиметр

Як правильно виміряти

Візьміть олівець, прикладіть до підборіддя і проведіть до шиї, щоб інший кінець олівця опинився під мочкою вуха.

Виміряйте відстань від мочки до олівця. Якщо відстань менше за 6 сантиметрів, коротка зачіска вам пасує, якщо більше - то ні.

Як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосібЯк зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосіб

Як визначити, чи пасує коротка зачіска (скриншот)

Які зачіски модні 2023 року

Цього року на піку популярності такі короткі стрижки, як піксі, біксі, френч боб та їхні варіації.

Як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосіб

Піксі (фото: instagram.com/short_hair_sweethearts)

Як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосіб

Стрижка біксі (фото: instagram.com/emilyppt)

Як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка: гарантований спосіб

Френч боб (фото: instagram.com/behindthechair_com)

Раніше ми писали, що не можна робити з волоссям аби не зіпсувати свою долю.

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стрижка волосся