RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Scandi Hairline - новый метод окрашивания волос, который делает лицо моложе (фото)

Как покрасить волосы модным способом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Scandi Hairline - это новый метод окрашивания волос, от которого сходят с ума модницы. И не зря, ведь он визуально делает лицо светлее, яснее и моложе.

Как сделать такое окрашивание - смотрите на фото в материале Styler далее.

В чем секрет Scandi Hairline

Техника предусматривает осветление только волос и линии роста на лбу. Парикмахер с помощью очень тонкой расчески отделяет самые мягкие волосы вокруг лба - так называемые "детские волоски". Затем красит его на тон или два светлее, чем природный.

Светлый оттенок смягчает корни вокруг лица, придает прическе непринужденную эстетичность.

Scandi Hairline на светлых волосах (фото: facebook)

Кому подходит такое окрашивание

Идеально подойдет такой способ обладательницам от природы светлых волос, или девушкам, красящимся в светлые тона.

На очень темных волосах Scandi Hairline может выглядеть неестественно, ведь темный тон осветлить тяжелее и может возникнуть сильный контраст с основным цветом.

Так виглядає Scandi Hairline на каштановому волоссі (фото: facebook)

Как покрасить дома

Используйте отдельную маленькую кисть для точности нанесения на "детские волоски".

Красьте после того, когда основной тон нанесен на все волосы и хорошо растушевывайте.

Смойте краску, высушите и оцените результат.

Но не заходите слишком глубоко в линию роста волос.

Раньше мы писали, как определить, подходит ли вам короткая стрижка.

Также читайте, что нельзя делать с волосами, чтобы не испортить свою судьбу.

Читайте РБК-Украина в Google News
волоссяКрасота