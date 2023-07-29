Scandi Hairline - новий метод фарбування волосся, який робить обличчя молодшим (фото)
Scandi Hairline - це новий метод фарбування волосся, від якого шаленіють модниці. І не дарма, адже він візуально робить обличчя світлішим, яснішим і молодшим.
Як зробити таке фарбування - дивіться на фото в матеріалі Styler далі.
В чому секрет Scandi Hairline
Техніка передбачає освітлення лише волосся та лінії росту на лобі. Перукар за допомогою дуже тонкого гребінця відділяє найм'якше волосся навколо чола - так зване "дитяче волоссячко". Потім фарбує його на тон або два світліше, ніж природний.
Світлий відтінок пом’якшує корені навколо обличчя, додає зачісці невимушеної естетичності.
Scandi Hairline на світлому волоссі (фото: facebook)
Кому підходить таке фарбування
Ідеально підійде такий спосіб власницям від природи світлого волосся, або дівчатам, які фарбуються у світлі тони.
На дуже темному волоссі Scandi Hairline може виглядати неприродно, адже темний тон освітлити важче, і може виникнути сильний контраст з основним кольором.
Так виглядає Scandi Hairline на каштановому волоссі (фото: facebook)
Як пофарбувати вдома
Використовуйте окремий маленький пензель для точності нанесення на "дитяче волоссячко".
Фарбуйте після того, коли основний тон нанесений на все волосся і добре розтушовуйте.
Змийте фарбу, висушіть і оцініть результат.
Але не заходьте надто глибоко в лінію росту волосся.
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