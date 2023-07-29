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Scandi Hairline - новый метод окрашивания волос, который делает лицо моложе (фото)

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Суббота 29 июля 2023 17:40
Scandi Hairline - новый метод окрашивания волос, который делает лицо моложе (фото) Как покрасить волосы модным способом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Scandi Hairline - это новый метод окрашивания волос, от которого сходят с ума модницы. И не зря, ведь он визуально делает лицо светлее, яснее и моложе.

Как сделать такое окрашивание - смотрите на фото в материале Styler далее.

В чем секрет Scandi Hairline

Техника предусматривает осветление только волос и линии роста на лбу. Парикмахер с помощью очень тонкой расчески отделяет самые мягкие волосы вокруг лба - так называемые "детские волоски". Затем красит его на тон или два светлее, чем природный.

Светлый оттенок смягчает корни вокруг лица, придает прическе непринужденную эстетичность.

Scandi Hairline - новый метод окрашивания волос, который делает лицо моложе (фото)Scandi Hairline - новый метод окрашивания волос, который делает лицо моложе (фото)

Scandi Hairline на светлых волосах (фото: facebook)

Кому подходит такое окрашивание

Идеально подойдет такой способ обладательницам от природы светлых волос, или девушкам, красящимся в светлые тона.

На очень темных волосах Scandi Hairline может выглядеть неестественно, ведь темный тон осветлить тяжелее и может возникнуть сильный контраст с основным цветом.

Scandi Hairline - новый метод окрашивания волос, который делает лицо моложе (фото)

Так виглядає Scandi Hairline на каштановому волоссі (фото: facebook)

Как покрасить дома

Используйте отдельную маленькую кисть для точности нанесения на "детские волоски".

Красьте после того, когда основной тон нанесен на все волосы и хорошо растушевывайте.

Смойте краску, высушите и оцените результат.

Но не заходите слишком глубоко в линию роста волос.

Раньше мы писали, как определить, подходит ли вам короткая стрижка.

Также читайте, что нельзя делать с волосами, чтобы не испортить свою судьбу.

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